El aviso de Zubía a Lacalle Pou: "Presidente, si no me escucha vamos a tener dificultades"

"Presidente, escúcheme". Hace seis meses, el diputado colorado Gustavo Zubía (Tercera Vía) le hacía un pedido al presidente de la República. Le pedía que cumpliera con su compromiso de bajar el IASS y de designar un fiscal general en forma permanente. También le solicitaba ciertos cambios en la política de seguridad pública. Pasó el tiempo y su pedido, dice, no fue atendido. Es más, apunta, Luis Lacalle Pou sigue ignorando un encuentro personal solicitado hace tiempo.

Ahora, mientras dice que no votará uno de los proyectos fundamentales para el gobierno en este período, afirma que "lo están alejando" de la coalición. Y el pedido al presidente se transformó en advertencia. Este es un resumen de la entrevista que el legislador colorado mantuvo con El Observador.

En mayo de este año usted planteaba en el El Observador un reclamo específico al presidente de la República. Usted decía allí: “presidente, escúcheme”. Era por varios temas. ¿Lo ha escuchado?

No. No me ha escuchado. El presidente sigue prometiendo la rebaja del IASS. El presidente es abogado, yo soy abogado y entre abogados, si yo le digo “mirá, te voy a cumplir lo que te debo” pero no digo ni cuando lo voy a cumplir ni en cuánto lo voy a cumplir, es una mera manifestación de deseos. El presidente sigue diciendo: "voy a rebajar el IASS”. Pero todos nos preguntamos. ¿Cuánto va a rebajar? Nosotros pedimos ahora un provisorio del 20%. Mañana el presidente dice: “rebajo el 1%”. Al día siguiente puede decir: “cumplí”. Y yo voy a decir: “bien, gracias”.

Entonces, no decir cuánto ni cuándo es una forma de no cumplir. El otro tema es más grave. En el proyecto de ley de Seguridad Social el IASS sigue vivo. Pero vivo total. No hay ningún evento que lo condicione. Todo esto me lleva a decir que no siento que el presidente haya cumplido y a decir que, como viene la mano, no voy a votar ese proyecto.

¿Vale la pena condicionar el voto a todo un proyecto por este asunto?

Sí. Tengo además otros aspectos menores, como el funcionamiento de las AFAP. Las comisiones que cobran, cómo se calculan. Pero tema IASS me condiciona totalmente. En campaña electoral lo prometimos todos. Es determinante, tiene que haber un cambio de orientación. Con el presidente me siguen separando otros temas importantes. No soy yo el que me aparta de la coalición. No soy el que no cumplo con la coalición. Estimo que estamos incumplimiento en varios aspectos. Y el más importante es la Fiscalía.

Ese era otro de los reclamos que usted había hecho, en cuanto a la provisión de un fiscal general en forma permanente…

En ese ámbito hay otro incumplimiento del Poder Ejecutivo.

El presidente dijo que faltan las mayorías en el Parlamento….

Las mayorías se buscan. El presidente tiene que lograr los consensos. Y los consensos se logran mediante un procedimiento que - muchos me han criticado por la forma en que lo digo -, lo digo directo y al pecho: se logra intercambiando figuritas.

¿Y qué figuritas serían esas?

En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la Corte Electoral, o en el proyecto que presenté yo sobre un triunvirato.

En la Corte Electoral habría problemas con su propio partido, que reclama un lugar allí en litigio con Cabildo Abierto. ¿Debería resignar ese cargo el Partido Colorado para destrabar la negociación?

Todo es objeto de negociación. El partido tiene tres sectores. Pero en muchas decisiones estoy por fuera, porque no estoy en las negociaciones directas con el presidente. Le pedí audiencia en enero, le reiteré la solicitud y no me la da. Está en su derecho. Yo estoy en mi derecho de votar el proyecto de seguridad social. No creo que sean los mecanismos debidos en una coalición.

¿Por qué piensa que sucede esto?

Se mezclan asuntos políticos, de personalidad, momentos de oportunidad, la creencia de que todo es monolítico, cuando no lo es. También la falta de comunicación que hay en la coalición. Yo en muchos temas me siento aislado. Tengo que obtener la información bregando por ella. Tendría que haber otro mecanismo. cuando la LUC ya me quejé arduamente.

Con respecto a la Fiscalía usted ha puesto el foco últimamente en ciertas afirmaciones del fiscal interino, Juan Gómez, en relación a la “filtración” que hubo en la Comisión de Inteligencia del Senado.

Fue gravísimo. La ley Orgánica de Fiscalía establece claramente que un fiscal no puede ser presionado o inducido a un fallo en forma directa ni tampoco en forma de recomendación. Así, su jerarca debe abstenerse de emitir palabra. Pero el fiscal Gómez sale diciendo que la conducta del periodista (Eduardo Preve) no es punible. Eso es una barbaridad. Emite un juicio de valor y hace una recomendación al fiscal que interviene en el caso.

Eso es inmiscuirse y violar la independencia técnica de los fiscales. Que ha sido violada en el caso de (Raúl) Iglesias. Ahora hay otro indicio. Frente a toda esta situación, el presidente de la República, que ya viene siendo “alentado” por muchos senadores de su partido…. es leer lo que habla (Graciela) Bianchi, lo que habla (Jorge) Gandini, lo que habla (Sebastián) Da Silva, que le están diciendo “cuidado que en Fiscalía hay un problema grave”, tendría que manifestarse claramente.

Primero, por la opción de llenar el cargo. E incluso echar mano a la Constitución, que establece la capacidad de “observar” o “cesar por ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo” a un jerarca.

Está claro que pide que Juan Gómez sea cesado…

No lo pido expresamente. No tiene por qué ser cesado. Las rectificaciones o correctivos no implican el cese. Lo que yo quiero sí, a largo plazo, es que el doctor Gómez deje de ocupar el cargo de fiscal interino. En los hechos, es un fiscal que no ha obtenido las venias correspondientes, no ha sido designado específicamente para el cargo, pero lo está ejerciendo. De fútbol no sé mucho, pero tenemos a un suplente que está jugando en el “team” de titulares sin ser titular.

La Fiscalía está haciendo agua en muchos aspectos. A (Ignacio) Álvarez le hacen un allanamiento buscando la fuente que le había dado una información. Ahora sale el fiscal general sale diciendo que un periodista puede negarse a dar la fuente. Es muy llamativo.

Usted también marcaba ciertas falencias en las políticas de seguridad. ¿Se han corregido?

No. Allí tenemos una diferencia de criterios. No tanto con el ministro del Interior, si no con la estructura general, que lo supera. Las cárceles siguen siendo una vergüenza. Lo dijimos hace años. No hay una política carcelaria. Le paso reclamando al sistema político un discurso más racional, más real.

¿En qué sentido?

El discurso sobre cárceles es el discurso “caramelo”, el discurso almibarado de “vamos a rehabilitar a los presos, que son seres humanos”. Es un discurso que, en teoría, está divino. En realidad es espantoso, porque es lo más contrapuesto a la realidad.

¿Cuál sería la fórmula?

La fórmula es mando. Más allá que los pocos funcionarios que hay hacen lo posible por mantener una especie de statu quo, las cárceles son el dominio de los presos pesados. No hay una fórmula para decir que con la rehabilitación mejoramos. Eso es utópico, cuando en las cárceles circula droga, hay violencia, hay extorsión, hay homicidios.

Hay una violación de los derechos humanos a diario y una falta de inversión de todo el sistema político, de recursos y de ideas. No hay control. Y si no hay control no puede haber rehabilitación.

¿Cuándo usted dice que “no se está apartando” de la coalición, significa que alguien lo está apartando?

Los oídos de uno son grandes. Me han llegado comentarios. “Zubía, ¿qué quiere, apartarse de la coalición? No, al revés. El que no se aparta soy yo. De promesas en seguridad, nos llenamos todos la boca. La LUC fue un cumplimiento. ¿Y la Fiscalía qué? Si dejamos a la Fiscalía sin el llenado de un fiscal general designado por un Poder Ejecutivo que quiere cambiar la pisada, no estamos cumpliendo.

El fiscal de Corte es clave. Es el que “baja línea”. Está en juego un sistema jurisdiccional que no está funcionado. Eso es responsabilidad del presidente, y que no diga que no tiene mayorías parlamentarias, porque las mayorías se consiguen. Insisto: hay que intercambiar figuritas. La designación de la Fiscalía siempre fue política. El que diga que no es un hipócrita.

Jorge Díaz, oh casualidad, se ve que fue un milagro de Dios, era un hombre de izquierda. Y lo designó Tabaré Vázquez. El anterior, (Oscar) Peri Valdéz, oh casualidad que era colorado. Esas casualidades no funcionan.

¿Qué le pide ahora al presidente Lacalle?

Presidente, si no me escucha, vamos a tener dificultades en nuestro futuro relacionamiento. Más que pedirle, le anuncio.