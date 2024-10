Robert Silva junto a Andrés Ojeda presentó la lista 600 con un llamado a la militancia: "Vamos a comernos la cancha y llegar al balotaje"

CAMPAÑA ELECTORAL "Si no entreno, no llego": promotores del plebiscito de la seguridad social lanzaron spot imitando a Ojeda en el gimnasio

"Nuestra lista estaba decidida a hablar en el Comité Ejecutivo Nacional para proponer a Andrés Ojeda como Secretario General del Partido. Pero, ¿saben qué? No lo vamos a proponer, porque Andrés Ojeda va a ser el futuro Presidente de la República", afirmó durante el acto.

Tras Silva, quien tomó la palabra fue el candidato a la presidencia Andrés Ojeda, quien destacó la importancia de la unidad y el trabajo coordinado dentro de la Coalición.

"Hoy estamos en un día especial, en una semana especial. El trabajo de todo este grupo y de todo el partido, que empezó como un esfuerzo para garantizar un segundo gobierno de Coalición, hoy se convirtió en el trabajo para liderar un segundo gobierno de Coalición. Y esto es muy importante", señaló.

Ojeda recordó que desde el fin de las internas coloradas, el Partido comenzó lo que él definió como "la interna de la Coalición". "Es más, el candidato del Frente usa este concepto para evitar participar en debates. Hasta que no se resuelva la interna de la coalición, él no discute con ninguno", ironizó.

El candidato presidencial remarcó que la competencia dentro de la Coalición es "sana y leal" y que, sin importar el resultado de octubre, seguirán trabajando juntos. "Pase lo que pase, vamos a seguir siendo socios y vamos a continuar espaldas con espaldas, en equipo y como hasta ahora. Esto es muy importante, siempre en equipo", dijo.

"El que gane en octubre el Parlamento queda de mano, por eso es fundamental que la coalición de gobierno retenga la mayoría en el Parlamento. El único que está seguro en el balotaje es Yamandú Orsi, todo lo demás está por definirse. Por eso esta semana se puso realmente competitiva", cerró.

Ojeda también se refirió a la renuncia al Senado del legislador frenteamplista Charles Carrera. "Tiene dos opciones: o firma un proceso abreviado, asume su condena y zafa de la cárcel, o termina preso, se los digo hoy".

Remató su oratoria señalando que tiene ganas de debatir con Orsi en noviembre, antes del balotaje. "Para los que no lo sepan, Orsi puede esconder hasta octubre, pero no se esconde más en noviembre, porque está obligado a debatir por ley. Y la ley va a hacer lo que no pudo hacer la gente: lo va a sacar de la tatucera. Entonces, evidentemente, la gente tiene que preguntarse quién es el mejor candidato para pasar, pero yo también les pido que se pregunten qué debate quieren ver en noviembre. Yo les prometo que si me toca ese debate, acá no se aburre nadie".