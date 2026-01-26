Dólar
/ Nacional / ROCHA

Rocha: tres menores de edad denunciaron haber sido abusadas sexualmente en La Pedrera

Un turista argentino, que notó a las menores llorando en la costa, fue quien alertó a la Policía

26 de enero 2026 - 8:57hs
Policía
Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Policía y Fiscalía investigan en Rocha la denuncia por una presunta violación y abuso sexual de tres menores de edad en el balneario La Pedrera, según confirmaron fuentes del caso a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el sábado dos menores de edad denunciaron haber sido violadas y una tercera abusada sexualmente durante la madrugada en el balneario rochense.

Los hechos habrían ocurrido en la zona de la playa del Barco, luego de que las menores acudieran a un local nocturno en el centro del balneario y se trasladaran con tres jóvenes hacia la costa al amanecer, donde ocurrieron los presuntos abusos.

Un turista argentino, que estaba cerca del lugar de los hechos, fue quien alertó a la Policía sobre lo sucedido tras notar la presencia de las menores llorando en la playa, informó el consignado medio.

Ante esta información, la Policía de Rocha intervino de inmediato. Las víctimas fueron trasladadas al hospital local, donde recibieron atención médica, y luego fueron examinadas por un médico forense.

Por este caso, declararon dos menores de edad en Fiscalía durante el domingo. El caso permanece aún en investigación.

