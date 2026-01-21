Si ChatGPT estima que sos menor, cambia la experiencia: así funciona la "predicción de edad"

Según la empresa, el objetivo es “brindar la experiencia y las medidas de seguridad adecuadas a los adolescentes”, en un marco que vincula con su “Plan de Seguridad para Adolescentes” y con los “Principios de Comportamiento Modelo para Menores de 18 años”, donde sostiene que “los jóvenes merecen tecnología que les brinde más oportunidades y proteja su bienestar”.

En el texto, OpenAI afirma que la predicción de edad “se basa en las protecciones ya existentes” y se apoya en un esquema que ya diferencia a quienes declaran ser menores al momento del alta. La compañía señaló que “los adolescentes que nos indican que son menores de 18 años al registrarse reciben automáticamente protecciones adicionales para reducir la exposición a contenido sensible o potencialmente dañino”, y planteó que este enfoque también busca que “los adultos” puedan “usar nuestras herramientas como ellos desean, dentro de los límites de seguridad”.

OpenAI indicó que había compartido “planes iniciales” sobre la predicción de edad y que ahora publica “más detalles a medida que el lanzamiento está en marcha”. En ese marco, la empresa describe el funcionamiento del sistema, las medidas que se activan cuando se estima minoría de edad y el mecanismo disponible para corregir una asignación errónea y recuperar el acceso completo.

Señales de cuenta, restricciones de contenido y verificación con selfie

OpenAI explicó que “ChatGPT utiliza un modelo de predicción de edad para estimar si una cuenta pertenece a un menor de 18 años”. Según la empresa, el modelo “analiza una combinación de indicadores de comportamiento y de la cuenta”, y entre los ejemplos enumeró “la antigüedad de la cuenta”, “las horas típicas de actividad”, “los patrones de uso a lo largo del tiempo” y “la edad declarada del usuario”, con el objetivo de detectar señales asociadas a la forma de uso del servicio.

De acuerdo con el comunicado, “implementar la predicción de edad ayuda a identificar qué indicadores mejoran la precisión y utilizamos estos datos para perfeccionar el modelo continuamente”. A la vez, OpenAI indicó que quienes sean asignados por error a la experiencia para menores “siempre tendrán una forma rápida y sencilla de confirmar su edad y recuperar su acceso completo con una selfie a través de Persona, un servicio seguro de verificación de identidad”, y añadió que se puede comprobar si se activaron medidas e iniciar el proceso “en cualquier momento desde Ajustes > Cuenta”.

Cuando el modelo “estima que una cuenta puede pertenecer a alguien menor de 18 años”, ChatGPT aplica “protecciones adicionales diseñadas para reducir la exposición a contenido sensible”. OpenAI listó categorías que incluyen “Violencia gráfica o contenido sangriento”, “Desafíos virales que podrían incentivar conductas riesgosas o dañinas en menores”, “Juego de roles sexual, romántico o violento”, “Representaciones de autolesión” y “Contenido que promueve estándares de belleza extremos, dietas poco saludables o humillación corporal”.

La empresa sostuvo que este enfoque “se basa en la opinión de expertos y en la literatura académica sobre la ciencia del desarrollo infantil”, y que contempla “diferencias conocidas entre los adolescentes” en variables como “la percepción del riesgo, el control de impulsos, la influencia de los compañeros y la regulación emocional”. OpenAI agregó que, aunque estas restricciones buscan “reducir la exposición de los adolescentes a material sensible”, trabaja en “mejorar continuamente estas protecciones”, en particular para responder a “los intentos de eludir nuestras medidas de seguridad”, y afirmó que “Cuando no estamos seguros de la edad de alguien o tenemos información incompleta, optamos por una experiencia más segura”.

El texto también menciona que los padres pueden “personalizar aún más la experiencia de sus hijos adolescentes” mediante “controles parentales”, incluyendo “establecer horas de silencio cuando no se puede usar ChatGPT”, “controlar funciones como la memoria o el entrenamiento del modelo” y “recibir notificaciones si se detectan signos de angustia aguda”. En el apartado “¿Qué sigue?”, OpenAI dijo que está “aprendiendo del lanzamiento inicial”, que seguirá “mejorando la precisión de la predicción de edad con el tiempo” y que “seguiremos de cerca el lanzamiento y utilizaremos esos datos para guiar las mejoras continuas”.

En la Unión Europea, OpenAI prevé implementar la predicción de edad en las próximas semanas por requisitos regionales y dijo que continuará reforzando la seguridad adolescente y publicando actualizaciones en diálogo con expertos y organizaciones como la Asociación Americana de Psicología, ConnectSafely y la Red Global de Médicos.