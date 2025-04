Rodrigo Arim explicó la situación de su casa en Solís y aseguró que tiene "todos los permisos" correspondientes

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, se refirió a la no regularización de su casa en el balneario Solís y al impago del impuesto a Primaria, situación que trascendió en el programa La Pecera (Azul FM).

Cuatro años después, en el año 2015 comenzó una obra para hacerse una casa de veraneo. " Con todos los permisos, tanto de la Intendencia Municipal de Maldonado como del Banco de Provisión Social , no se colocó ni una piedra ni se hizo un pozo sin antes previamente solicitar las autorizaciones correspondientes y generar las inscripciones que correspondan tanto en el BPS como en la Intendencia Municipal", insistió

"A partir de ese momento la obra se desarrolló en varias etapas y se han pagado absolutamente todos los tributos , en particular, en el Banco de Previsión Social. Inclusive hubo una inspección que acredita que los tributos abonados y que los aportes realizados corresponden con las características del inmueble que ha sido construido", argumentó el director de la OPP.

Respecto al impuesto a primaria, Arim aclaró que "estamos hablando de otro tipo de situación, no tiene final de obra".

Consultado al respecto, respondió que "la casa tiene problemas constructivos", pero reconoció que la usa como "casa de veraneo, en la cual concurro frecuentemente, pero efectivamente no tiene final de obra".

"El terreno baldío es de 800 metros cuadrados como figura en todos los registros correspondientes, la mención a los metros cuadrados construidos francamente no sé de dónde surge, porque el terreno que he comprado en el año 2011 era un terreno baldío que no tenía colocado ningún tipo de construcción previa", agregó.

Además, dijo que prevé presentar el final de obra "cuando logre terminar la obra, que requiere una inversión".

Explicó que "falta resolver algunos problemas estructurales, que tienen que ver fundamentalmente con situaciones de filtración de agua y otro tipo de elementos constructivos para dar el final de obra".

"Toda la obra se realizó, absolutamente toda la obra se realizó, haciendo todos los aportes correspondientes", subrayó Arim.

Por otra parte, el director de la OPP reconoció que la vivienda ha sido alquilada además de haber hecho "uso familiar muchas veces" ya que esa vivienda fue construida "para esa finalidad".

Respecto a los metros cuadrados construidos, estimó que son 70 u 80 metros cuadrados aproximadamente, aunque en la Dirección Nacional de Catastro únicamente constan 24 edificados, según el programa radial.