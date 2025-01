"Saben que se mandaron una cagada": habló el representante de dos músicos argentinos detenidos en Uruguay por vender drogas en Punta del Este

Los músicos, que cuentan con miles de seguidores en sus redes, se encuentran detenidos en la cárcel de Punta de Rieles en Montevideo. Su agente, conocido como "Swgar" , dijo en una entrevista con Clarín que "ellos saben que se mandaron una cagada", pero no es quien para "juzgarlos".

"La mamá de uno de ellos me pasó las coordenadas, llamé al penal y la primera impresión fue que los noté enteros, como que pasó el sacudón , el impacto inicial", afirmó el representante, quien además también es músico solista.

Según Swgar, cuando conversó con sus amigos "habían terminado de comer" y habían realizado ese día "actividad física". Los jóvenes le comentaron que "tienen ganas de hacer algún taller o estudiar algo para que los días pasen rápido".

"La idea de hablarles no era ponerlos mal o juzgarlos, sino llevarlos al terreno de la música. Hasta salió la idea de poder dar algún taller musical en la cárcel... quizás lo puedan proponer", agregó.

Consultado sobre el caso de sus representados, el agente argentino dijo que ambos "no la tienen fácil" y que "están comprometidos por algunos mensajes que encontraron en sus teléfonos". "Tosk y Hawaii esperan salir pronto, no sé hasta qué punto conocen sobre su situación judicial... Puede que sepan que tienen para un tiempo adentro, se mandaron una cagada. Las familias y los amigos estamos para apoyarlos y para lo que necesiten", continuó.

Aunque remarcó en varias ocasiones que no quería meterse en profundidad en sus casos ya que no le correspondía, Swgar afirmó que sus amigos no tenían "intenciones de comercializar" ni "sacar una tajada", aunque soslayó que "a veces el mundo de la música confunde y te lleva a lugares desconocidos sin darte cuenta".

También destacó el talento de los dos artistas, y lamentó que se venía un año "lleno de novedades" para ellos: Hace unos meses, en agosto del año pasado, fuimos invitados a Ciudad de México donde Tosk y Hawaii tocaron para unas ochocientas personas. Los dos tienen canciones listas para ser lanzadas y también hay un álbum casi listo".