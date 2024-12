Se cumplen 39 años de la muerte de Irineo Leguisamo: el jockey más ganador de la historia del turf del Río de la Plata

"Hoy es un día muy triste, hace 39 años a esta hora un vecino nos avisó de la muerte de mi papá, y yo no pude viajar a Buenos Aires a despedirme de él, la esposa Delia Viani del Río no me quería", recordó.

Delia no me quería, era muy absorbente, como que papá le tenía miedo. Ella estaba en todos los detalles de la vida de papá, manejaba todo y nunca quiso que me diera el apellido, Delia nunca quiso.

¿Como sigue la causa por la filiación con Irineo?

Por ahora no voy a hablar del tema, por recomendación de los abogados, tengo dos profesionales que están trabajando, y espero que el próximo año se termine todo. En abril cumpliré 75 años, espero que en esa fecha poder tener ya todo encaminado. Cada vez que pienso en ese tema me pone mal, me pone triste, porque siguen pasando los años y no tengo nadie que me ayude. Estuve hace unos días con los familiares Leguisamo de Salto, primos y sobrinos de Irineo que todavía viven ahí, y me dicen que en la familia todos saben de mi existencia, papá les había dicho que tenia una hija en Montevideo. Me comunico con ellos bastante a menudo y me están ayudando, son una cantidad. El primo que todavía vive, me dijo que era un tema secreto, en esa época no estaba bien visto tener una hija fuera del matrimonio.

¿Usted compartió muchos encuentros con su Irineo?

Muchos momentos en Uruguay, en Maroñas, cuando tenía 4 o 5 años, que el venía siempre nos veíamos, por más de 30 años tuve contacto periódico con él, acá y en Buenos Aires. Incluso mi marido lo conoció, y mi hijo hasta cuando tenía 6 años. Tuvimos muchos encuentros, hasta mi otra hija que desde chica iba al hipódromo con mi padre y siempre a todo el mundo me presentó como su hija, todo el mundo sabía del tema. Otra época.

¿Usted guarda cosas muy preciadas de Irineo?

Una bombilla, que era con la que tomaba mate con Carlos Gardel, esa bombilla se la había regalado a mi mamá y ella me la dio hace muchos años, la atesoro porque me conecta con mi padre, es un recuerdo enorme, como la blusa que me dio mi abuela Tomasa, la mamá de Irineo. Ahora en estos días me encuentro con el nieto de Isabelita del Valle (la novia de Carlos Gardel) para conversar, el sabe mucho de esa historia. En el año 1977 mi padre viajó a Maldonado, donde vivía Isabelita del Valle y conversaron, en esa oportunidad no pudimos vernos porque andaba con Delia. Siempre que lo veía estaba solo, el vivía frente al hipódromo de Palermo, lo veía en la confitería, o me pasaba a buscar en auto y me llevaba a alguna confitería y conversábamos, el siempre estuvo a mi lado en los años que viví en Buenos Aires. Cuando vivía acá en ruta 8, me llamaba a la casa de un vecino, yo no tenía teléfono, para avisarme cuando venía a Uruguay y yo loca de la vida.

¿Hubo alguna resistencia en su familia con Leguisamo?

El que no lo quería mucho era un tío, hermano de mi papá de crianza, Pérez, el decía que por culpa de "El Pulpo" (apodo de Leguisamo), se habían separado y perdido el matrimonio. Eso no era así, Pérez sabía que yo no era la hija de él. Mi madre me lo dijo de chica, yo soy Leguisamo. Ahora tengo que iniciar el trámite por el documento, para sacar el apellido Pérez y quedar con el de mi madre Beltrán, los abogados están con eso.

¿Le tengo que preguntar por "Palito" Ortega quien en definitiva los acompaño en sus últimos días y fue declarado heredero universal de Leguisamo y Delia, que opinión tiene?

Él me alejó de mi padre, como que eran una nueva familia, papá lo adoraba era como el hijo que nunca tuvo. Se hicieron muy pegados, como muy absorbentes, eran Papá, Delia y Palito, porque él se encontraba solo. Mi padre era muy reservado, muy cerrado, muy respetuoso y alegre. Nunca me rechazó, siempre se lamentó de no haberme dado el apellido.