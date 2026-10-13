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"Seguramente haya más homicidios que el año pasado", dijo Diego Sanjurjo sobre este 2026

El técnico del Ministerio del Interior dijo que "es muy probable" que se superen los 369 homicidios del 2025

13 de octubre de 2026 11:11 hs
Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior

Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior

Foto: Leonardo Carreño.

Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, dijo que "seguramente haya más homicidios que el año pasado", en relación a los 369 que la cartera registró en 2025 y que difundió en enero de este año.

A inicios de este 2026, Sanjurjo había informado que con respecto a los homicidios había habido un descenso del 3,4% entre 2024 y 2025. En cifras absolutas, esto implica 13 homicidios menos: 369 en 2025 frente a 382 en 2024, según detalló.

Pero este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10, contó que "es muy probable" que el año corriente supere al 2025. El especialista fue consultado por planteos de la oposición que hacen referencia a que se van a batir récords de homicidios. "Calculo que por la tendencia seguramente no va a ser el año con más homicidios de la serie", respondió Sanjurjo.

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"Pero a medida que pasa el tiempo una cierta tendencia se va a instalando y seguramente haya más homicidios que el año pasado. Eso es muy probable", agregó el gerente del Ministerio del Interior.

"Esta semana vamos a publicar seguramente los datos del tercer trimestre. Generalmente los datos del primer trimestre y el tercer trimestre no los presentamos sino que solo lo subimos a la web", añadió.

"Lo que se puede adelantar es que tuvimos un primer trimestre (enero, febrero y marzo) bastante positivo en comparación con el mismo período del año pasado. Un segundo trimestre que fue negativo. Y después julio y agosto fueron meses bastante malos en lo que hace a homicidios, setiembre fue bastante bueno, y bueno, vamos a ver cómo termina el año", sentenció.

Uruguay registró 195 homicidios entre enero y junio de 2026, la cifra más alta para un primer semestre desde 2018, según el Boletín Semestral de Estadísticas Criminales. El dato representa un aumento de 6,6% respecto al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 183 asesinatos.

El funcionario también fue consultado sobre si esta realidad podría generar cambios en la estrategia de seguridad. "No es mi área en el ministerio, pero calculo que sí", contestó.

"Generalmente cuando los datos son buenos, cuando las dinámicas son positivas, se dice, bueno, profundicemos en esta línea. Cuando los datos empeoran algo hay que cambiar porque la delincuencia se adaptó a la estrategia pasada. En el segundo trimestre, cuando aumentaron los homicidios se hicieron una cantidad de cambios en el Ministerio del Interior, se cambió al jefe de Montevideo, se cambió Investigaciones, hubo una cantidad de cambios", recordó.

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