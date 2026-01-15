"Soy un gran admirador de Uruguay", aseguró Antonio Guterres, secretario General de la ONU

El secretario General de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ), Antonio Guterres , dijo este miércoles ser un "gran admirador de Uruguay" .

Las palabras de Guterres tuvieron lugar este miércoles en el marco del evento donde Uruguay asumió por primera vez en su historia la presidencia del G-77 de la ONU.

El canciller de la República, Mario Lubetkin, recibió la presidencia de manos del subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irak, Mohammed Hussein Bahr Aluloom.

El traspaso de la presidencia de este bloque, que originalmente respondía al Movimiento de Países No Alineados que sobre la década de 1960 buscaron escapar a la polarización de la Guerra Fría, se realiza de forma anual.

En su oratoria, el secretario General de la ONU felicito a Uruguay por asumir la Presidencia en este 2026 y aseguró ser un "gran admirador" del país.

"Uruguay es el primer estado de bienestar del mundo, la justicia social está en su ADN desde sus comienzos. Uruguay es un símbolo de paz y de justicia y por eso digo que está en excelentes condiciones para presidir este G77 en nuestro trabajo por la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, elementos todos en los que Uruguay es un símbolo positivo para todos nosotros", afirmó.

El G-77, o "Grupo de los 77", se estableció a partir de una declaración conjunta de 77 “países en desarrollo” el 15 de junio de 1964 tras una Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra.

Con las décadas, este bloque de países “en desarrollo” pasó a aglomerar a 134 Estados a modo de “foro intergubernamental” de las naciones del hemisferio sur, con consignas como la “cooperación Sur-Sur para el desarrollo”.

A finales de noviembre, El Observador había adelantado que la Cancillería uruguaya consideraba propuestas para liderar este grupo, lo que finalmente se materializó este miércoles.