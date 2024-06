Suprema Corte de Justicia confirmó condena de 15 años para Martín Mutio

El narcotraficante había sido absuelto por la jueza de Crimen Organizado Adriana Chamsarian en noviembre de 2022 al no encontrar evidencias. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones revirtió el fallo en 2023 y le dio 15 años de prisión tal como había pedido la fiscal de Estupefacientes de 1° Turno, Mónica Ferrero.

La SCJ tomó por válido algo que había resaltado el tribunal de Apelaciones que sostenía que las empresas de Mutio, la mayoría con testaferros, " no presentan una actividad comercial viable a punto de partida en las exportaciones y que se probó una de ellas encubría la exportación de los 4.500 kilogramos de cocaína ".

Que esas empresas no fueran viables no "es lo habitual y corriente en la actividad mercantil regular, porque como es natural tiene fines de lucro y de no ser así deja en evidencia que la finalidad de esos negocios era otra", agrega.

Por otro lado "se probó fehacientemente por todos los asesoramientos realizados en la causa a Mutio y sus empresas que disponían de cantidades importantes de dinero en efectivo sin tener respaldo de una forma de ingreso legal".

"Mutio nunca pudo justificar las importantes sumas en efectivo que ingresaron a las cuentas bancarias, pero lo más trascendente es que sí se probó la falsedad de sus justificaciones mediante facturas de venta de granos irreales (...) o facturas de compra de granos que acrediten la posterior venta porque no existen los contribuyentes que presuntamente habrían realizado los negocios con él", agrega.

"Se probó también que Mutio compraba cheques pagando en efectivo y los ingresaba a las cuentas bancarias para legalizar esas sumas, pero lo que no acreditó es el origen legal del dinero con el cual hacía la adquisición", sostiene.

Además de condenarlo por narcotráfico en modo de exportación en régimen de reiteración real, la Suprema Corte lo condenó por delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia de bienes.