"Tenemos miedo por la integridad de los niños": padres se manifestaron tras agresión a niño de 5 años

Hicieron la denuncia policial en la seccional 18 de Ciudad de la Costa y el caso fue derivado a la Justicia de Violencia Doméstica, que pidió que se cite a la directora y a la maestra de la escuela. Además, Primaria inició este lunes una investigación urgente sobre lo sucedido.

Los padres del niño ya manifestaron su voluntad de retirar al niño de dicha escuela.

Por otra parte, este martes, comenzó a trabajar en la institución un equipo multidisciplinario para atender a la comunidad educativa y la directora de la escuela recibió a padres de alumnos para informar sobre los pasos a seguir.

Padres de otros alumnos preocupados por la seguridad de sus hijos

Según informó Subrayado (Canal 10), este martes de mañana varios padres se aglomeraron en la puerta de la institución, manifestando su preocupación por lo sucedido.

"Estamos buscando respuestas, no puede pasar esto, un niño no puede irse lastimado a su casa sin sus padres haberse enterado. Hoy venimos a hablar con la directora, no encontramos más respuestas de que se está evaluando lo que van a hacer. Todavía no hay respuestas en realidad, de qué cartas van a tomar en el asunto", manifestó la tía de un alumno al citado medio.

"Lo que nos dicen es que no pueden cuidar los baños porque no les alcanza el personal", agregó.

Admeás, sostuvo: "Hoy nos enteramos que otra niña fue abordada por maestras para preguntar por lo sucedido sin consentimiento de sus padres. Esto también nos deja un poco inquietos porque los niños buscan contención en sus padres y me parece que hay ciertas conversaciones que tendrían que ser tenidas adelante de los padres".

"Me parece que lo único que están promoviendo es el miedo a hablar, no están encontrando los niños un respaldo en la escuela y no está bueno", indicó.

"Nos presentamos acá porque tenemos miedo por la integridad de los niños. No pueden pasar estas cosas. Los niños están a cargo de adultos, los adultos son los que tienen que hacerse responsables de los niños de la institución y en este caso no lo hicieron", expresó.