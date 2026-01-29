Tránsito afectado en los accesos a Montevideo por obras en Ruta 1: MTOP estima que demandará unas dos semanas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó mediante un comunicado que, por un período estimado de dos semanas, la circulación en los accesos a Montevideo se verá afectada.

De acuerdo con la cartera, desde esta jornada se empezarán a llevar a cabo trabajos para la "construcción de una nueva dársena de detención de ómnibus" .

Todo esto en el marco de la Licitación M/63: 'Mantenimiento de Accesos a la Ciudad de Montevideo', a cargo de la empresa contratista STILER S.A .

Producto de esto, la circulación se verá afectada en la calzada de entrada a Montevideo, en el tramo de la Ruta 1 entre los kilómetros 3,000 y 1,500, desde el puente sobre el arroyo Miguelete hasta el pasaje superior de la calle Capurro .

En este marco y durante el desarrollo de la obra, permanecerán habilitados dos de los tres carriles existentes.

"Se recomienda planificar el viaje, prever demoras y, de ser posible, utilizar vías alternativas, respetando la señalización y la velocidad máxima del tramo", solicitaron desde la cartera de Transporte.