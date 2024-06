Tras cuádruple homicidio en barrio Maracaná, Jorge Gandini insiste en que habría que "sacar a los militares a la calle"

"Hoy (sábado) hice tres ferias en la mañana y se ve que el tema -cuádruple homicidio- impactó muy fuerte porque en todas me sacaron el tema -sobre poner militares en la calle-. En alguna de ellas, sabiendo mi postura, me dijeron: 'hay que hacer lo que usted dice, hay que sacar a los militares a la calle, no se puede vivir más así'", dijo Gandini a Telemundo (Canal 12).