Tras insultos a Lacalle Pou, decano de Medicina pidió que reclamos se den con "diálogo" y no "agravios"

Briva resaltó que el PAYS "será sin dudas un referente nacional y regional" que "permitirá un abordaje académico multi profesional, orientado hacia el crecimiento humano, en amplio diálogo con el polo productivo y con un impacto real y potencial de gran importancia".

Los insultos a Lacalle Pou a la salida de la Facultad de Medicina

Cuando el presidente llegó este miércoles fue increpado por las personas que estaban en la puerta de la Facultad de Medicina, quienes le dijeron "hambreador" y "corrupto". Y lo responsabilizaron por haberles bajado los sueldos.

El presidente les respondió diciéndoles "buenas tardes" varias veces, pero los manifestantes siguieron insultando.

Siguió su camino e ingresó a la facultad, donde lo esperaban Rafael Radi y Arturo Briva.

"¿Estos son de acá de la facultad?", le preguntó Lacalle Pou a Briva, quien le respondió que eran funcionarios. "Hay que enseñarles modales, son bien ordinarios", le dijo el presidente.

A la salida, el episodio se volvió a repetir.

"¡Que se vaya, que se vaya!", se escucha que canta el grupo, mientras Lacalle Pou se acercaba a su auto para partir del lugar, según las imágenes registradas por Tv Ciudad.

Horas después, Lacalle Pou se refirió al hecho. “No me gusta que me griten, no estoy de acuerdo, pero si algo ha demostrado este gobierno es que cualquier vecino puede decir lo que se le canta y no va a ser perseguido ni anotado. No le vamos a buscar el nombre ni lo vamos a cancelar”, señaló.