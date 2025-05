Tras mandar a "cagar" a dirigentes blancos, Fratti dijo que no se arrepiente de sus dichos: "Capaz que no está bien par la Real Academia Española"

Desde la oposición le pidieron que se retractara y pidiera disculpas, pero Fratti fue contrario y dijo: “Es un problema de ellos. Está fuera de orden pedir explicaciones de los dichos, como yo no le pido a nadie explicaciones de las barbaridades y las cosas que se dicen que no son verdad”.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), Fratti hizo hincapié en que no se arrepiente. “¿Cómo me voy a arrepentir de las expresiones que usamos normalmente? ¿De dónde sacaron eso de que los políticos tienen que ser inmaculados y no pueden decir una mala palabra?”, preguntó.