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Un espectáculo en el cielo: cuándo será la "Luna de sangre" que podrá verse desde Uruguay

La fase más espectacular comenzará cuando la sombra de la Tierra empiece a cubrir visiblemente la Luna y esta adquiera una tonalidad rojiza

7 de junio de 2026 20:41 hs
La luna de sangre vista desde Hechingen, en el sur de Alemania.
La luna de sangre vista desde Hechingen, en el sur de Alemania. Getty Images

Uruguay será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más destacados de 2026. Durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 podrá observarse un eclipse lunar parcial profundo, que cubrirá casi por completo el disco lunar y teñirá a la Luna de tonos rojizos, en un fenómeno conocido popularmente como "Luna de sangre".

El evento será visible desde todo el territorio nacional sin necesidad de telescopios ni equipos especiales, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

A qué hora será el eclipse

El eclipse tendrá una duración total de más de cinco horas y alcanzará su punto máximo a la 01:12 del viernes 28 de agosto.

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Los horarios previstos para Uruguay son los siguientes:

  • Inicio del eclipse penumbral: 22:23 del jueves 27 de agosto.

  • Inicio del eclipse parcial: 23:33.

  • Máximo del eclipse: 01:12 del viernes 28.

  • Fin del eclipse parcial: 02:51.

  • Fin del eclipse penumbral: 04:01.

La fase más espectacular comenzará cuando la sombra de la Tierra empiece a cubrir visiblemente la Luna y esta adquiera una tonalidad rojiza.

Por qué será un eclipse casi total

Aunque técnicamente se trata de un eclipse lunar parcial, el fenómeno será particularmente llamativo porque la sombra terrestre cubrirá el 93,91% de la superficie lunar.

Durante el máximo del eclipse, apenas un pequeño borde de la Luna quedará fuera de la umbra, la zona más oscura de la sombra de la Tierra. Esa configuración permitirá que la luz solar filtrada por la atmósfera terrestre proyecte tonos rojizos, anaranjados y cobrizos sobre la superficie lunar.

Cómo verlo mejor

Los eclipses lunares son completamente seguros para la vista, por lo que no se necesitan lentes especiales ni protección ocular para observarlos.

Si bien el fenómeno podrá apreciarse desde ciudades como Montevideo, Maldonado o Salto, los especialistas recomiendan alejarse de las zonas con mayor contaminación lumínica para disfrutar de una mejor experiencia. Espacios abiertos, áreas rurales o la costa ofrecen mejores condiciones para apreciar los cambios de color de la Luna.

Además, quienes cuenten con binoculares o telescopios podrán observar con mayor detalle los cráteres y relieves lunares durante el eclipse.

Qué otros eclipses podrán verse desde Uruguay

El calendario astronómico de los próximos años también incluye otros eventos destacados para los observadores uruguayos.

El 6 de febrero de 2027 será visible un eclipse solar anular, conocido como "anillo de fuego", mientras que el 20 de febrero de 2027 ocurrirá un eclipse lunar penumbral. Posteriormente, entre el 11 y el 12 de enero de 2028, tendrá lugar otro eclipse lunar parcial visible desde el país.

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