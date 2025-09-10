Un joven de 19 años fue asesinado a balazos en Tres Ombúes: otro hombre de 34 años resultó herido de gravedad

Un joven de 19 años fue asesinado a balazos en el barrio Tres Ombúes este martes por la noche, en una balacera que también dejó a un hombre de 34 años herido, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Este martes sobre las 23:00 la víctima estaba junto a otras personas en las calles Yapeyú y Ameghino cuando un auto pasó y abrió fuego contra ellos.

El joven recibió varios disparos y fue trasladado por un auto particular al Hospital del Cerro , donde falleció mientras era atendido por los médicos de urgencia, según informó Subrayado.

Un hombre de 34 años también terminó herido de gravedad en el ataque , y fue derivado al mismo centro de salud por un patrullero que llegó al lugar de los hechos.

La Policía y Fiscalía investigan el homicidio, que es el segundo ocurrido en Tres Ombúes en los últimos días: el pasado domingo una mujer de 25 años fue asesinada a balazos en las calles Rivera Indarte y Gregorio Camino del barrio.

En esa ocasión la mujer fue encontrada muerta en la vía pública, y alrededor de su cuerpo se hallaron siete vainas de balas.