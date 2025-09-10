Dólar
Nacional / HOMICIDIO

Un joven de 19 años fue asesinado a balazos en Tres Ombúes: otro hombre de 34 años resultó herido de gravedad

Se trata del segundo homicidio ocurrido en pocos días en Tres Ombúes, luego de que una mujer de 25 años fuera asesinada el domingo

10 de septiembre 2025 - 8:17hs
Policía. (Archivo)

Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

Un joven de 19 años fue asesinado a balazos en el barrio Tres Ombúes este martes por la noche, en una balacera que también dejó a un hombre de 34 años herido, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Este martes sobre las 23:00 la víctima estaba junto a otras personas en las calles Yapeyú y Ameghino cuando un auto pasó y abrió fuego contra ellos.

El joven recibió varios disparos y fue trasladado por un auto particular al Hospital del Cerro, donde falleció mientras era atendido por los médicos de urgencia, según informó Subrayado.

Un hombre de 34 años también terminó herido de gravedad en el ataque, y fue derivado al mismo centro de salud por un patrullero que llegó al lugar de los hechos.

La Policía y Fiscalía investigan el homicidio, que es el segundo ocurrido en Tres Ombúes en los últimos días: el pasado domingo una mujer de 25 años fue asesinada a balazos en las calles Rivera Indarte y Gregorio Camino del barrio.

En esa ocasión la mujer fue encontrada muerta en la vía pública, y alrededor de su cuerpo se hallaron siete vainas de balas.

Temas:

Tres Ombúes homicidio Balacera policía

