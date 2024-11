"Un lindo juicio para el país", respondió Castaingdebat sobre la posibilidad de que el FA no avance en compra de patrullas oceánicas

El ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat , aseguró que la construcción de dos patrullas oceánicas que el gobierno adquirió al astillero gallego Cardama por US$ 90 millones está en la "etapa final" y solo queda depositar el primer pago para que se empiecen a armar.

ARMADA Patrullas oceánicas: Abitab rechazó otorgar préstamo a Cardama y el astillero deberá conseguir US$ 4 millones en 72 horas para que la venta siga

Entonces fue consultado sobre la posibilidad de que el gobierno de Orsi no quiera seguir adelante con la compra de ambas patrullas.

"Es una responsabilidad que tendrán que tomar. Cardama ha cumplido con el 100% del contrato que se elaboró junto al estudio Delpiazzo y ahora está pronto a hacerse el depósito", señaló.

Y sobre qué podría pasar si el Frente Amplio decide no seguir adelante con la compra respondió: "No soy abogado, pero me imagino que un lindo juicio para el país".

La avioneta incendiada en Treinta y Tres

El ministro también fue consultado sobre la extraña aparición de una avioneta extranjera que apareció incendiada en las afueras de la ciudad de Vergara, en Treinta y Tres.

Dentro de la avioneta no se encontró ningún ocupante.

Sobre este episodio, Castaingdebat señaló que se trata de un "vuelo no identificado".

"Es un vuelo no identificado, sin ocupantes a bordo, sin contenido", detalló y dijo que se está investigando.