Senadores del Frente Amplio preguntan por estado del contrato de compra de las patrulleras oceánicas

Los senadores recordaron que el 25 de enero, Cardama envió una nota informando de la marcha de los trámites para obtener las garantías solicitadas por Uruguay en el contrato. Allí el astillero gallego señalaba: “Según el mencionado contrato en su artículo 11 tenemos que presentar el documento de constitución de una garantía de reembolso por importe del primer anticipo de los dos buques, no más tarde de cuarenta y cinco días de la firma de dicho contrato, como condición para entrar en vigor. Asimismo, en el artículo 27 del contrato se establece la obligación de presentar una garantía de fiel cumplimiento por el importe del 5 % del total del contrato”.

Pero los senadores del Frente Amplio señalan que al día de hoy “se desconoce si se ha presentado al Ministerio la respuesta de Pymar a Cardama”.

“Más allá del anuncio de adquisición de las patrulleras oceánicas seguimos sin saber. ¿Cuál fue la recomendación de Pymar? ¿Desde febrero a junio no se ha expedido?”, agregan los legisladores. “No disponer de una respuesta implican dos opciones; o Pymar no recibió efectivamente toda la información que se necesita del astillero para que el equipo de experimentados profesionales pudiera realizar el estudio técnico, jurídico y económico vinculado al Fondo de Garantías Navales, o no encontró fortalezas en el proyecto como para emitir una garantía o respaldo para la construcción de estos buques”.

“Todas estas dudas están absolutamente vigentes”, sostienen Lazo, Liberoff y Sánchez. “Se han prorrogado los plazos una y otra vez. Recordemos, el plazo de entrega fue uno de los dos factores de definición según expresó el Ministerio. Ahora ya no parce importante, lo importante parece ser extender los plazos en beneficio de una empresa que, sin credibilidad alguna para que la propia banca española financie su proyecto, lleva ya seis meses de atraso en presentar avales de ley”.

La carta presentada en la Comisión de Defensa termina señalando que la compra de las patrulleras “implica una importante suma de dineros públicos que trasciende varias administraciones de gobierno”. Y remarca que si bien se comparte su necesidad, todo el proceso de adquisición “no ha contado con las garantías mínimas que el interés nacional requiere”.

La compra de los buques supera los US$ 90 millones (82,3 millones de euros).

El proceso, que ha tenido marchas y contramarchas, se inició en diciembre de 2021 cuando Lacalle Pou anunció la voluntad del gobierno de realizar un llamado internacional que fue declarado desierto porque los precios ofertados superaron los montos que el gobierno podía pagar.

Tras ese llamado, el Poder Ejecutivo evaluó incorporar dos buques noruegos usados similares a las OPV pero desistió tras un informe de los técnicos de la Armada. En ese entonces, en abril del año pasado, la marina convocó a algunos astilleros a presentar nuevas ofertas y tras un análisis técnico –que provocó que uno de los contralmirantes pidiera pase a retiro– eligió a Cardama.

El astillero tendrá 18 meses para entregar el primer buque y otros 12 meses para ofrecer el segundo.