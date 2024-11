Una madre con dos hijas autistas le envió una dura carta a Ripoll y la candidata a vicepresidenta le respondió

" Nunca me victimicé, todo lo contrario . Mi hijo ya es grande. Hay un montón de cosas que estoy proponiendo que mi hijo no va a acceder, que ya no accedió, que ya pasó ese momento de la vida", recordó.

"Pero yo tengo la gran oportunidad de que todos los que vienen detrás, los que hoy están teniendo un diagnóstico, no tengan que pasar por lo que viví yo", añadió.

Según Ripoll, ella no llora para "victimizarse", sino que lo hace porque lo "vivió y lo sufrió". "Sufrí las trancas que tiene el sistema", aseguró.

"No me siento la representante de todas las personas y de las familias con familiares con discapacidad en el Uruguay. Pero siento que represento un montón de cosas y de trabas que nos tocan vivir y con las cuales tengo la oportunidad de desde donde estoy y en el rol que puedo tener el domingo, de ponerlo en un lugar que antes no estuvo", cerró sobre el tema.

La carta

Mi nombre es Mariana Curbelo, soy mamá de dos niñas autistas de 5 años.

Pertenezco a un colectivo donde cientos de madres luchan por los derechos de sus hijos, ya nos presentamos, ¿te acordas? Nos bloqueaste igual que a tantas madres más luego de que te pidieran ayuda...

Hace unas horas leí algo que para mí, como madre, debe ser lo más bajo que podemos hacer.

Hoy de casualidad, llevaste a tu hijo a ver al presidente, casualidad estaba la prensa, de casualidad pasó esto después del debate que claramente sabes no les fue nada bien, salís nuevamente a tratar de conseguir votos con el autismo, con la discapacidad, el mismo que en junio les decías a las familias que no podías participar de su lucha porque con el autismo no hacías política, nos cuestionabas que lo que pedíamos no servía para nada, capaz que vos tenes suerte, y no necesitas una asistente, pero nuestra realidad no es la tuya Valeria, la mayoría de las madres no tenemos un ingreso, porque no podemos trabajar, porque el partido que tan orgullosa decís que te representa y te llenas la boca hablando de discapacidad es el culpable de que miles de familias se tengan que organizar y rogar soluciones para sus hijos con discapacidad, son los responsables de que el sistema de cuidados ya no brinde los asistentes personales, que más de 7 mil personas aún esperan, son los culpables de que miles de niños aún no puedan acceder a un sistema educativo son responsables de negarles educación y son plenamente responsables de no brindar un sistema de salud mental digno para las familias que transitamos este camino, camino que capaz no sabes o si, no lo sé... no es nada fácil y sin recursos ¿Te lo podés imaginar?

Todo esto, nosotros lo pusimos en la carta que el día 2 de abril del 2024, presentamos en presidencia, le pedíamos que por favor nos recibieran que ya no sabíamos que más hacer, JAMÁS NOS RECIBIÓ EL PRESIDENTE, nunca nos contestó por más que nosotros insistíamos, ¿acaso nuestros hijos no tienen los mismos derechos que el hijo de la actual candidata a la vicepresidenta?

Valeria deja de subestimar a las familias, deja de subestimarme, yo no te creo nada.

Estoy a harta de verte llorar queriendo dar lástima, deja de llorar que si las lágrimas solucionaran algo yo ya tendría todo resuelto.