Una madre lastimó y quemó "en varias partes" a su hijo de dos años: la imputaron en Maldonado

Imputaron con prisión preventiva a una madre acusada de lastimar y quemar a su hijo de dos años el pasado 29 de julio en Maldonado, según informó la Jefatura de Policía del departamento en un comunicado.

La Comisaria Especializada en Violencia Doméstica y Género de la ciudad de San Carlos recibió un reporte sobre un niño de dos años que había ingresado con lesiones y quemaduras en varias partes de su cuerpo a un hospital de Maldonado, ocasionadas por su madre.

La mujer fue detenida y puesta a disposición de la fiscal de San Carlos Especializada en Violencia basada en Género Fiorella Marzano, que dispuso diversas medidas limitativas en primera instancia.

Este sábado, tras la realización de varias pericias, la justicia imputó a la implicada por los delitos de "lesiones personales agravado" y "omisión de los deberes inherentes a la patria potestad".

Por estos delitos, la madre pasará 100 días en prisión preventiva mientras la fiscal Marzano continúa su investigación.