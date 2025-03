Uno a uno, los "favores" de Besozzi con recursos de la intendencia y la omisión de denunciar delitos

La imputación cayó a dos meses de las elecciones departamentales en las que Besozzi busca la reelección por lo que este viernes anunció en una entrevista con una radio local que dará pelea y se defendió diciendo que no robó nada. Pero su situación política es una incógnita dado que la fuerza a la que pertenece no se ha manifestado formalmente. Además, deberá permanecer 180 días recluido en su casa, con tobillera electrónica.

Este sábado se reunirá con su defensa, integrada por los abogados Nelson Rosa y Pablo Vega. Los abogados apelarán la imputación porque creen que algunas de las figuras que se le imputaron al intendente no son delito porque no hay evidencia suficiente que lo respalde. También cuestionan el proceder de la fiscal por haber detenido a Besozzi y a los restantes jerarcas cuando siempre mostraron colaboración con la causa, por lo que entienden que hubo animosidad y un proceder poco garantista.

Los otros imputados son el exsecretario general Daniel Gastán, el prosecretario Gonzalo Castillo, el director de Hacienda Pedro Besozzi (sobrino del intendente), el director de Auditoría Germán Cavallero, el director de Obras Pedro Nocetti y el director de Logística Jonathan Torres. A estos jerarcas se le tipificaron los mismos delitos y, en algún caso, se agregó la divulgación de información privilegiada. Sus conversaciones también formaron parte de la investigación penal.

El alojamiento de Raffo y su comitiva pagado por la intendencia

En la audiencia de este jueves, que se extendió por más de cuatro horas, la fiscal relató que en el marco de la campaña por las internas se hicieron reservas en los hoteles Brisas del Hum y Colón a cargo de la Intendencia Municipal de Soriano (IMS) para la candidata Laura Raffo y su comitiva. Las reservas fueron realizadas en abril de 2024. El gerente del Brisas del Hum relató que “desde tiempos inmemoriales la habitación 001 el hotel la cede en forma gratuita a personas notorias como forma de promocionar sus servicios” y que la habitación 005 se le facturó a la intendencia por la suma de $4.800.

Alciaturi relató que en setiembre, cinco meses después de que se había alojado a los dirigentes y luego de que se les informó a los responsables del hotel Brisas que se buscaban las facturas de los días en que se había alojado a personas vinculadas a la lista 903, desde la intendencia acudieron al Hotel Colón y "expresaron que había habido un error y que debía anularse la factura abonada por la comuna" y hacerse una nueva a nombre de la lista. Se desconoce si desde el hotel se restituyó a la intendencia el importe cobrado con anterioridad, aclaró la fiscal.

WhatsApp Image 2024-09-16 at 7.07.58 PM.jpeg Laura Raffo y Javier García, dirigentes del Partido Nacional Foto: redes sociales de Laura Raffo

Según la documentación incautada, la intendencia también había pagado $8.655 al hotel Brisas del Hum por el alojamiento de Raffo y Felipe Bravo los días 17 y 18 de agosto de 2023, mientras que en febrero de 2024 la comuna reservó el alojamiento haciendo uso del convenio “Complementary” que la habilita a utilizar 15 habitaciones en forma gratuita. Sin embargo, la reserva "no se relacionaba con una actividad de la intendencia sino que era estrictamente en razón de la campaña electoral de la lista 903”, planteó la fiscal.

El trabajador del hotel expresó a la Fiscalía que con posterioridad a la incautación recibieron un mail solicitando que se modificaran las facturas incautadas y las hicieran a nombre de una agrupación política. “Expresó, además, que nunca antes había sucedido que se realizara una solicitud por el estilo”, indicó Aliciaturi.

La fiscal reprodujo el diálogo de Besozzi con el responsable del hotel:

-Como te va Guillermo?

-Bien todo bien. Escuchame estuve estuve mirando y no, nosotros prácticamente de, de esta señora no tenemos, tenemos una sola en febrero del 24 que se facturó Complementary, no hay factura

-Ta

-No se que estamos buscando

-Y bueno eh.. yo te paso los nombres en la nota van a estar los nombres

-Ta ta, perfecto mandame de lo otro, no tenemos nada de de del de nadie

-No de nadie, no no, esta bien yo te voy a pasar los nombres de quienes son que se pagó equivocado

-No te explicaron, no te explicaron entonces vos mandaste la nota y yo te hago la nota de crédito y factura cuando antes mejor dale.

-Sí claro ya lo estamos haciendo ya, ya capaz que la están mandando pero, pero… exactamente, yo te lo mando decí que no si, es que no es nada pero quiero hacerlo bien, que quede bien, nada más.

-Cuchame, yo te entiendo pero vos entendeme a mi también, o sea que nosotros tratamos de trabajar siempre viste como corresponde, como tiene que ser.

-No… ta perfecto pero si hubo un error hay que subsanarlo y que nada mas eso, ta? Dale abrazo

Pedían contribuciones dentro de la intendencia para la campaña

Entre las escuchas de los jerarcas municipales, la fiscal escogió unas conversaciones entre Besozzi y el encargado de la Unidad Ejecutora de Políticas Habitacionales de la IMS, y entre este funcionario y el encargado de Auditoría German Cavallero en las que hablan de conseguir fondos y donaciones para actos políticos en medio de la campaña. La fiscal mencionó que “solicitaron contribuciones dentro de la IMS y fuera de ella para financiar actividades de la agrupación política”.

En concreto cita un diálogo de Besozzi en el que le pide al funcionario 300 botellas chicas de agua para un acto, mientras que Cavallero menciona a ese funcionario en una conversación y le dice que le pidió “40 lucas” y juntó 20. “El Zoilo me pidió 40 yo junté 20, hoy fui con la libreta y tomé por asalto la Intendencia junté 20 lucas, ya tengo la mitad y la otra mitad la pagamos y como ya es principio de mes salgo y rescato cuando me falte yo te llamo yo no te voy a pedir plata al pedo tranquilo”, dijo.

Recontratación por votos

Otra de las contribuciones a la campaña electoral del sector de Besozzi se dio luego de que la Fiscalía obtuviera información, gracias a las escuchas, que las contrataciones de la IMS a terceros iba “en proporción directa a las contribuciones realizadas, a funcionarios o a la campaña política de la lista 903”.

El director de Obras de la comuna, Jonathan Torres, se comunicó el 24 de setiembre de 2024 con el secretario general Daniel Gastán. Torres le comunicó que había tenido una “reunión con un privado” al que habían decidido dejar de comprarle sus servicios.

“El tipo lo que me dijo es que dentro de todas las cosas va a ir a hablar con Guillermo (...) está enojado porque lo paramos”, indicó el jerarcas de Obras.

Luego, la Fiscalía accedió a una comunicación entre el titular de la empresa privada y Alcides Rivero, el capataz de obras de la Intendencia de Soriano. En las charlas, ambos pactan que el empresario hará una donación de dinero a un club político que acompaña a Besozzi como intendente.

La recontratación de la empresa se consuma en los hechos y el empresario le confirma a Rivero que pasará por el lugar para dejar el dinero.

Omisión en denunciar delitos: irregularidades en Villa Soriano y Dolores

Otra de las conversaciones que interceptó la justicia ocurrieron entre el secretario general Gastán y Cavallero y guardan relación con irregularidades en Villa Soriano donde, entre otras cosas, se detectó una faltante de $ 150.000. También en Dolores, dónde el propio Besozzi le reclamó al alcalde Gómez por $ 240 mil sin factura. Por estos hechos es que a los jerarcas se les imputó abuso de funciones y omisión de denunciar delitos.

En octubre Gastán le pidió a Cavallero que concurriera a la localidad de Villa Soriano a hacer un arqueo de la caja.

En conversaciones con el intendente, el dos de la intendencia afirma: “Tiene 150 palos que no sabe que los hizo, lo tiene anotado en una cuadernola así nomás que le dio al grupo "tanto" plata, así, sin expediente, sin nada, tiene boletas vencidas que ha comprado cosas sin DGI”, le advierte.

En uno de los diálogos Gastán dice: “No sé que va a hacer con el tipo, lo voy a tener que echar porque sino voy a ir preso, tiene… ciento cincuenta palos que no sabe ni que los hizo… Es un desastre el loco, un desastre”.

En otro momento hace referencia al arqueo que hizo Cavallero. “Germán fue en noviembre, en diciembre a decirle mirá que vos acá estos papeles de astraza no sirven, vos tenes plata que me decís que tenes anotado en una libreta pero eso yo vos no podes rendir cuentas con eso muchacho y lo peor que ahora va de vuelta y se encuentra con que lo mismo… empeoró, en vez de mejorar empeoró, debe $150 mil más".

“Hoy me enteré de cosas mucho más graves por ejemplo ahora es el vicepresidente del fútbol”, a lo que el interlocutor le dice que son autoridades del cuadro con “La Brujita” y son funcionarios, “entonces se hace un pedido de colaboración y la firma él con el secretario que es él. Vo vo es como que yo pida una colaboración pa´ un club y yo soy el presidente y el intendente, pero ¿en que cabeza cabe?”.

En otro diálogo de Besozzi con Gastan hablan de que tendrán que hacer una investigación administrativa. Besozzi afirma que si el funcionario pedía "el traslado, medio en silencio tranquilo". "No, él dice que quiere dar la cara que no se quiere ir de Villa Soriano ta no tengo problema pero lo saco", añadió.

En relación a Dolores, Besozzi le reclama $ 240 mil al alcalde, Joaquín Gómez.

-Tenemos un problemilla no estas en altavoz ni nada no

-No no

-Bueno porque yo me estoy yendo no igual que vos …y bueno tengo un problema en Villa Soriano tengo una faltante de $ 240mil

-Aja…

-Este… que no tienen boleta aquel no tiene nada tiene una cuadernola yo creo no se queda con nada pero tiene un problema en el proceso grave grave. No sabemos quién va a poner esa plata porque esa plata no se puede rendir es asi este…yo no puedo mantener yo tengo un proceso una investigación en curso y si… quedo regalau

El alcalde le menciona que “capaz consigue boleta de un amigo que dice que tiene el que puede conseguir alguna boleta”. Le comenta que “Javier pedía a la barraca y la barraca le ponía como que era material”

A lo que Besozzi le aclara que con Javier “jamás le faltó un peso, ese es el tema”. “Tiene que hacer las cosas bien hechas".

Las conversaciones dan cuenta de que nunca se denunciaron las faltantes de esa plata.

Otras perlitas: el arreglo de un camino, las exoneraciones y el robo de nafta

Retomando la lista de favores políticos, la fiscal relató el caso de un hombre que llamó a Besozzi y le pidió maquinaria de las intendencia para arreglar el camino de Rincón del Ruíz. Se trataba de un votante nacionalista que pidió listas de la fuerza política y el exintendente le preguntó a dónde quería que se las llevara.

“Y para cá para casa, así ya ven el camino Guillermo. No sé si van a poder pasar”, indica el hombre y Besozzi asegura que iría porque estaba de camino a Palo Solo. Ante esto, el individuo insiste con la posibilidad de que el camino no les dé paso por las condiciones en las que se encuentra.

“No podemos ser como los bomberos. Tenemos que terminar en un lado y después para otro, pero están para ir. Están terminando en algún lado y se quedan para ahí. La tienen clara”, respondió el exintendente.

El hombre, en otra parte de la conversación, asegura que estuvo en el lugar el dirigente de la lista 200 –que compite con el sector de Besozzi– y le dijo que si salía electo diputado pavimentaría el camino.

“Los diputados no tienen fuerza para hacer nada”, rebatió Besozzi. Un rato después, el exjefe comunal se comunicó con Pedro Nocetti –titular de Obras– para solucionar el tema. Nocetti aseguró que enviarán la maquinaria para arreglar el camino y Besozzi le transmitió tranquilidad. “Dice que fue Andriolo y dijo que si era diputado iba a hacer todo el camino de bitumen”, le contó.

Otro caso fue el de otro militante que lo llamó para pedirle que le exonerara las deudas que tenía un camión que había comprado en un remate judicial sin advertir de lo que debería pagar. Besozzi se ocupó personalmente del tema y pidió la colaboración de varios jerarcas, incluso del intendente de Paysandú Nicolás Olivera, porque el vehículo era de ese departamento.

"A ver si alguien se puede ocupar de este tema porque es época electoral y esto son los Arguimbao que son como quinientos mil viste", pidió el entonces intendente.

En un caso similar, el intendente Besozzi le perdonó la deuda de $300.000 de un conocido al que “agarraron mamado” y lo chocaron y debía pagar una multa por ese monto.

También da la orden a uno de los directores para que intervenga en un expediente que involucra a "Parque del Toro que compró 10 hectáreas a Copagran en la Agraciada, tiene una cancha de fútbol hecha y quieren vender". Besozzi ordena: "Ustedes le van a dar permiso porque pa que mierda quieren si esto es una cancha de fútbol y un estadio de fútbol".

"Ta, quédate tranquilo, que ingresen el expediente y todo me lo pasan después yo lo manipuleo lo maniobreo ta?", le responde el otro.

Por último en el largo collar de cuestiones irregulares la fiscal mencionó otro caso de aparente delito que no fue denunciado y es el robo de combustible de un catamarán que tenía la IMS. Gastán le advierte a otro de los jerarcas: "En ocho meses nos robaron tres mil litros de nafta en el Catamarán".

"El tema es que estamos regalados con tres mil litros", le dice el director de Logística. Luego le dice que ahí robaron hasta que le puso la tapa y empezó "a controlar los robos".

Gastán dice luego que Daniel que "consideraron hacer la denuncia, pero no quieren", con lo que para la fiscalía, se demostró la omisión de denunciar delitos.