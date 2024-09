Valeria Ripoll dijo que la dejó "muy decepcionada y preocupada" que el FA no presentara ninguna propuesta enfocada en la discapacidad e inclusión

La candidata a vicepresidenta de le República por el Partido Nacional (PN), Valeria Ripoll , se refirió a las propuestas presentada por el Frente Amplio (FA) y dijo que la dejó "muy decepcionada y preocupada" que no se mencione nada sobre la discapacidad y la inclusión.

"En 48 propuestas que ninguna mencione la discapacidad y la inclusión me dejó muy decepcionada y preocupada", dijo en entrevista con Subrayado (Canal 10) y agregó: "Para nosotros, como partido, la discapacidad es una prioridad y por eso lo presentamos la semana pasada" .

RIPOLL Valeria Ripoll se emocionó al hablar de las personas con discapacidad y de su hijo: "¿Qué va a pasar cuando yo no esté?"

Según la exsindicalista "no hubo una explicación" de en que consistían las propuestas, ni " cuáles son las medidas" o como lo van a llevar adelante .

"¿Cuándo van a aparecer las propuestas con contenido? ¿cuáles son las acciones? ¿cuál es la inversión?", se preguntó.

"Cuándo le van a decir a la gente que si se aprueba el plebiscito de la seguridad social todo esto que están proponiendo no se puede hacer porque no van a haber recursos y el país va a tener un gran colapso económico, porque también forma parte de la sinceridad y la claridad que tiene que tener una fórmula, tanto el candidato a presidente como también la candidata a la Vicepresidencia que prácticamente no la hemos escuchado", aseveró.

Consultada por la seguridad, uno de los temas abordados por Orsi, Ripoll dijo: "Bienvenido, porque hasta ahora lo que hemos visto es al mismo equipo que fracasó con total éxito durante los 15 años de gobierno del FA".

"Espero que con el correr de los días con una presentación del candidato un poco más clara y un poco más extensa entenderemos lo que va a hacer y como va a ser llevado adelante con los que fueron los que encabezaron el gran fracaso en seguridad del país", cerró.