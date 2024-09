Valeria Ripoll se emocionó al hablar de las personas con discapacidad y de su hijo: "¿Qué va a pasar cuando yo no esté?"

"Que hoy nuestro programa contenga muchas de esas respuestas , muchas de esas cosas por las que venimos peleando hace tanto tiempo es imposible que no me genere obviamente alegría, pero también mucha emoción porque hemos dejado la vida en eso. Nuestra vida son nuestros hijos y nuestra vida es estar permanentemente golpeando puertas que muy pocas veces se abren ", dijo Ripoll.

Ripoll tiene un hijo con TEA (trastorno del espectro autista).

Delgado y Ripoll propusieron crear una Secretaría Nacional de Discapacidad, entre otras iniciativas.

Delgado planteó que todos los partidos firmen un "compromiso conceptual" sobre el tema.



Delgado planteó que todos los partidos firmen un "compromiso conceptual" sobre el tema.



Entre lágrimas, Ripoll habló sobre la inclusión a nivel del sistema educativo.

Enumerando las diversas medidas que buscaran implementar, en cierto momento de la conferencia Ripoll se emocionó. "Hoy acá pienso en muchas otras que se han sentado conmigo y me han dicho ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? Ya están pasando los años, nos vamos poniendo grandes, ellos crecen, no hay hermanos, no hay familia, no hay un lugar donde ellos estén...", dijo Ripoll emocionada y entre lágrimas.

Tras esto, la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional debió pausar su discurso unos segundos para contener las lágrimas. Y continuó planteando las medidas que llevarían adelante en un gobierno para que los niños con discapacidad "puedan tener una mejor vida".

Durante el acto los nacionalista propusieron la creación de una Secretaría Nacional de Discapacidad, la eliminación de escuelas especiales, entre otras medidas para las personas con discapacidad en el marco de la educación y otras áreas.