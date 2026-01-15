Video: un tiburón martillo sorprendió en las costas de La Paloma

Un tiburón martillo fue visto en la costa de La Paloma , en el departamento de Rocha durante la jornada de este miércoles. El hecho quedó registrado en video .

La aparición del animal fue compartida en redes sociales por la cuenta de Instagram @joseda_pv, un usuario que se dedica a difundir fotos y videos de diversos animales en el agua .

En el video se ve al animal de color negro moviéndose a gran velocidad, con su característica cabeza en forma de martillo .

La aparición de un tiburón martillo en aguas uruguayas no representa un hecho nuevo, más bien lo contrario . Sin embargo, no suelen aparecer cerca de las costas.

Tanto la especie de Sphyrna lewini, como el Sphyrna zygaena, son dos especies de tiburones martillos pertenecientes al género Sphyrna que habitan mares tropicales, como también templados, entre ellos el uruguayo.

Los tiburones martillos son un tipo de tiburón conocido por su cabeza aplanada y ancha que se asemeja a la de un martillo, dependiente de la especie pueden alcanzar grandes tamaños.