"Voto cruzado" divide a la coalición para mayo: colorados acusan a blancos de interesarles la coalición "solo" en lo nacional

Las molestias se concentraron principalmente en la presidenta del directorio nacionalista, Macarena Rubio , quien escribió en Twitter que no estaban de acuerdo con el "voto cruzado" .

“Ante algunas consultas realizadas por la prensa quiero aclarar que el Partido Nacional NO está de acuerdo con el voto cruzado. Mis declaraciones apuntan -y a eso me refiero con la solicitud de "no innovar"- a que la Corte Electoral mantenga su resolución dictada para las elecciones de mayo”, señaló.

Uno de los primeros en contestarle fue el subsecretario de Industria, Walter Verri. “No puedo más que estar en contra de tu forma de pensar”, subrayó y mencionó que haciendo un análisis “muy lineal” tendría que decir que “solo te interesa la coalición en lo nacional”.

“¿Seguirán siendo un partido municipal? ¿Ese es su objetivo mayor? Quiero creer que el PN ya no piensa así”, sentenció el diputado electo por Paysandú.

Otro de los críticos fue el diputado electo Maximiliano Campo (Tacuarembó), que escribió que algunos colorados debían entender que “el Partido Nacional nunca cede un centímetro en pro de la coalición cuando va contra sus intereses” y que debían partir de la base de que “no hay coalición republicana en todos los departamentos pura y exclusivamente por voluntad blanca”.

Diversos dirigentes consultados por El Observador transmitieron su malestar con la negativa aunque coincidieron en que el rechazo es una posición histórica de los blancos junto al Frente Amplio.

El “voto cruzado” –como se conoce popularmente a la propuesta de votar intendentes y alcaldes de diferente partido– se discute desde el 2009 cuando se crearon los municipios.

La ley no lo prohibió específicamente por lo que su autorización o rechazo ha quedado en manos de la Corte Electoral cuando escribe el reglamento específico de las elecciones que, en este caso, son dos pero se producen al mismo tiempo: las departamentales (intendentes y ediles) y las municipales (alcaldes y concejales).

Para estas elecciones, la prohibición quedó escrita en los artículos 56 de la reglamentación de las departamentales y el 52 de las municipales. Ambos señalan que se anulará la votación si “dentro del sobre aparecen hojas de votación conteniendo listas de candidatos a intendente y junta departamental de distinto lema".

El argumento colorado

Los colorados –junto al Partido Independiente– ya intentaron en tres instancias aprobar el "voto cruzado": en 2010, 2015 y 2020. Nunca lograron tener una mayoría de ministros como para aprobarlo y ahora presentaron un recurso con el que buscan revertir la situación.

Ambos partidos tienen hasta el miércoles 8 para presentar los argumentos y según supo El Observador mencionarán está que la como encargada de reglamentar las elecciones, la Corte puede disponer “alternativas” para habilitarlo.

A modo de ejemplo, señalarán que la Corte Electoral ha establecido que se sufrague en el mismo sobre de votación (departamentales y municipales), algo que puede modificarse y “usarse dos urnas distintas”.

También enfatizarán en que debe primar la "libertad del elector", un aspecto consagrado en los artículos 7 y 10 de la Constitución, tal como ha dicho el diputado Felipe Schipani.

La posición blanca

Los blancos, en tanto, sostienen que la ley general de elecciones estableció una prohibición clara al establecer que si dentro de un mismo sobre hay más de una hoja de votación deberá anularse el voto si son de distinto lema.

El argumento lo ha dado el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien dice que los legisladores no indicaron que se aplique "en algunos casos y no en otros" por lo que debe respetarse. A su vez, el senador Sergio Botana ha dicho que cuando se discutió la ley eligieron “no habilitar” el “voto cruzado” para “no debilitar a los partidos políticos en su base” porque son “sostén del sistema”.

Por último, Rodríguez ha expresado que en caso de querer habilitarlo, primero debe aprobarse una ley, algo que que requerirá mayoría especial de dos tercios.

La cláusula candado

La otra prohibición que buscan levantar los colorados con su escrito refiere al artículo 5 del reglamento de las elecciones municipales. Este artículo prohibió que quienes participaron de la interna por un partido puedan ser candidatos a alcaldes o concejales por otro.

Esto, porque estableció que a quienes quieran ser candidatos para integrar los municipios les sería aplicable la inhabilitación prevista en el literal g de la disposición especial y transitoria letra w de la Constitución de la República, que dice así: “Quien se presentare como candidato a cualquier cargo en las elecciones internas, sólo podrá hacerlo por un partido político y queda inhabilitado para presentarse como candidato a cualquier cargo por otro partido en las inmediatas elecciones nacionales departamentales”.

A diferencia del "voto cruzado", en este caso, la prohibición fue aprobada únicamente con los votos de los ministros del Frente Amplio (5 a 4), ya que fue rechazada por los representantes del Partido Nacional.