Yamandú Orsi criticó la desvinculación de Arsenio Luzardo de ONFI: "Esas son las pruebas y eso es lo que no puede pasar"

Lo que dijo Yamandú Orsi del caso

"Cuando dijimos que había gente que tenía miedo de acercarse, la candidata a vicepresidenta (del Partido Nacional, Valeria Ripoll) planteó que si había pruebas, bueno ahí aparecieron las pruebas", dijo Orsi el día de ayer en rueda de prensa consignada por Telenoche (Canal 4).

"No está bueno eso. Le pasó a Luzardo, una gloria del fútbol uruguayo que lo echaron porque dijo que adhería al Frente Amplio", afirmó el candidato.

"Esas son las pruebas y eso es lo que no puede pasar. Ojalá esto se corte y no sea así porque también nos pasa que hay gente que nos para y nos dice: 'Me da cosa arrimarme porque no sé que me puede pasar'", aseveró el candidato.

De acuerdo con Orsi, hay que "erradicar" este tipo de situaciones de la campaña electoral como también de la "política uruguaya".

La respuesta de ONFI

Luego de que se realizara la denuncia por parte de Luzardo, la ONFI emitió un comunicado "en respuesta a la información errónea que está circulando".

"Queremos aclarar que no hay fundamento alguno en las afirmaciones que sugieren que esta decisión fue acordada con la Secretaría Nacional del Deporte ni el Gobierno de turno", expresaron en el comunicado.

ONFI asegura que la gestión de su personal se basa en "criterios objetivos y profesiones" en los que siempre se busca el "buen funcionamiento de toda la organización".

"Cabe resaltar que el vínculo laboral es de carácter estrictamente privado entre los empleados y nuestra institución. Siendo cada una de nuestras decisiones de carácter personal y atendiendo al buen desempeño de cada uno de nuestros empleados. La decisión de desvincular a dicha persona se tomó en sesión de la Mesa Ejecutiva de ONFI el día 15 de agosto pasado", cerró el comunicado.