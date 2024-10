Yamandú Orsi dijo que el FA es favorito por "la historia de los balotajes": "Lo partidario pasa a segundo orden y se votan personas"

El candidato de la izquierda dijo que cree además que la fórmula que comparte con Carolina Cosse es favorita de cara al balotaje. "Por la historia de los balotajes, creo que sí. Porque lo partidario pasa a segundo orden, y la gente vota personas". El exintendente de Canelones explicó que su comando de campaña de cara a la segunda vuelta estará conformado con referentes de todos los sectores del partido que ingresaron al Parlamento.

La negociación de apoyos de cara a lo que queda de campaña fue uno de los ejes de la conversación, y Orsi explicó que considera que tiene que "conversar con todo el mundo", y eso incluye a los partidos chicos, entre los que mencionó a Identidad Soberana, liderado por Gustavo Salle, que obtuvo casi el 2,7% de los votos el domingo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/1851039695754469757&partner=&hide_thread=false "No descarto conversar con nadie", señaló ante la consulta sobre si se reuniría con Identidad Soberana.



"La ciudadanía nos concedió la oportunidad de ser el partido que asegure gobernabilidad".



"De ganar el balotaje tendríamos una mayoría muy sólida en el Senado".

"Si la ciudadanía le concedió la representación en el Parlamento es porque hay un apoyo popular y por algo esa prédica prendió. No descarto conversar con nadie, no tengo agendado un día para reunirme (con Salle), pero si se da la oportunidad, no me niego a hablar con nadie."

Orsi destacó varias veces la mayoría conseguida por su partido en el Senado, y dijo que las 16 bancas que logró el FA en la cámara alta le garantizan la gobernabilidad.

"La ciudadanía nos concedió el privilegio o la oportunidad de ser el partido que asegura la gobernabilidad por la cámara alta, que decide tanta cosa. Nos concedió 16 senadores. Tenemos luz, de ganar el balotaje tendríamos una mayoría muy sólida en el Senado, y ninguno de los dos bloques tiene mayoría en diputados. Tengo la posibilidad cierta de dar estabilidad, estoy en bastante mejor condición que mi contrincante de asegurar esa gobernabilidad. Tenemos mucho más ventajas para la cerelidad en la medidas que el país necesita."

El eventual gabinete de Orsi

Consultado por los periodistas de Telemundo, Orsi dijo que no planea adelantar nombres para un eventual gabinete de gobierno, como sí lo hizo Daniel Martínez —de quien el actual candidato del FA fue jefe de campaña— de cara al balotaje de 2019 y que le permitió recuperar terreno y votos antes de la segunda vuelta.

"No lo tengo previsto, no está en agenda", dijo, y agregó que no tiene definido el ministro de Interior, aunque mencionó como asesores importantes al exdirector de la Policía de la década de 1990 Roberto Rivero y al exasesor del ministro Eduardo Bonomi, Gustavo Leal.

Orsi dijo también que el economista Martín Vallcorba es "interesantísimo" para acompañar a Gabriel Oddone en la dirección de la línea económica de su gobierno, y que por el momento no piensa en Mario Bergara como canciller.

Las "señales" de los plebiscitos y el debate obligatorio

Para el candidato opositor, que los plebiscitos de la seguridad social y los allanamientos nocturnos no se aprobaran fue "una señal", aunque descartó tomarlo como un "alivio".

"Lo que uno tiene que interpretar es que hay que revisar el sistema de previsión y nos obliga a estar más atentos en el acuerdo social, implica consultar a todos para ver cómo hacemos para que el sistema se sostenga. Hay algo que está haciendo ruido, muchos ciudadanos no están convencidos o presentan reparos al sistema. Por yo ser partidario de la opción negativa me satisface bastante más (el resultado), pero el porcentaje de gente que dio ese mensaje nos lleva a dialogar con más detenimiento y atención", dijo.

Ante el futuro debate obligatorio que Orsi deberá mantener con Álvaro Delgado antes del próximo 24 de noviembre, el frenteamplista dijo que le resulta "interesante", pero que más que debatir tiene "ganas de gobernar".

"Es interesante, es importante. Puede ser (que ayude a decidir el voto). Yo tengo ganas de gobernar. La gente me va a elegir para gobernar, no para debatir. Pero la ley establece que hay que debatir y es maravilloso. Pero más tengo ganas de gobernar."

Luego se distanció de Delgado, diciendo que "cuando a él le tocó actuar conduciendo el país desde su rol, lo que se demostró es que al gobierno le faltó transparencia, el país no creció lo que tenía que crecer y la desigualdad aumentó".

"No atribuyo intenciones, digo que no estaban tan preparados. Yo tengo 20 años de gestión y una experiencia de gobierno del FA donde el país creció como hace mucho tiempo no se veía. Mi campaña va a ser a favor de un proyecto de país. Ellos definieron que es contra el Frente Amplio".

Además dijo que los colorados, a partir de la campaña de Andrés Ojeda, "no mencionó jamás al Batllismo ni a José Batlle y Ordoñez". "Ellos renunciaron a esa etiqueta, nosotros podemos decir que podemos ser los herederos de ese progresismo que nos representa a nivel regional", agregó.