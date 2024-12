Yamandú Orsi sobre la transición con Luis Lacalle Pou: "Es lógico que al principio falte información"

Sobre esto último, Orsi sostuvo que es necesario analizar la "potencialidad" que tendría esta institución para Uruguay, que advirtió no puede "perderse" esa "película".

Consultado sobre qué beneficios podría obtener Uruguay de una "línea de trabajo" (no un préstamo aislado) del NDB, el futuro presidente se refirió a los "temas de infraestructura".

"Es un mundo muy nuevo, hay que analizarlo. Uruguay está muy acostumbrado a trabajar con otras entidades históricas. Esto es muy novedoso. Convengamos que no tiene que ver con integrar o no los BRICS, Uruguay no está en eso. Es un banco que ofrece su apoyo a los países del sur fundamentalmente de cara a, como dije recién, un mundo que no te espera", argumentó. Y dijo que América Latina "precisa el apoyo de todas estas entidades".

Homicidios y equipo de seguridad

20241216 Carlos Negro, Gabriela Valverde. Presentación de los ministros de Yamandú Orsi para el gobierno 20252030 (16).JPG Foto: Inés Guimaraens

Orsi también fue consultado sobre los homicidios que se registraron en los últimos días en el país. "Acá no hay que venir con promesas fáciles", subrayó, citando al ministro del Interior que designó para el próximo período, el exfiscal de Homicidios Carlos Negro.

"Hay que ser muy serios con esto (...) Se están armando los equipos y conversando mucho con el Ministerio del Interior. No es solo un tema del Ministerio del Interior, es un tema país", afirmó.

Y aseguró que los homicidios no será un tema "fácil" de "revertir". "Lo que está claro es poder localizar dónde están los problemas y no banalizar la discusión", aseguró.

El presidente electo prefirió no confirmar otros miembros del equipo de seguridad que integrarán su gobierno, como el técnico colorado Diego Sanjurjo, el exdirector de la Policía Nacional, Mario Layera, o el titular de la Jefatura de Policía de Montevideo.