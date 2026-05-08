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Niño de 5 años está en CTI por meningitis en Durazno: autoridades activaron protocolo sanitario en un jardín

Tras confirmarse el caso, las autoridades sanitarias activaron el protocolo correspondiente del Ministerio de Salud Pública (MSP)

8 de mayo de 2026 8:45 hs
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Foto: Inés Guimaraens

Un niño de 5 años se encuentra en CTI tras ser diagnosticado con meningitis bacteriana en el departamento de Durazno. El caso fue confirmado por el director departamental de Salud, Carlos Souza.

Según explicó el jerarca al programa televisivo local Cuarto Poder, el menor asistió con normalidad el miércoles al Jardín de Infantes Nº 91 y no presentaba síntomas. Horas después comenzó con fiebre alta, vómitos y fuertes dolores de cabeza, por lo que fue asistido médicamente. Los estudios posteriores confirmaron el cuadro de meningitis bacteriana. El niño fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado en CTI.

Souza indicó además que la vacuna contra la meningitis no integra actualmente el esquema nacional de vacunación para ese grupo etario.

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Aplicaron profilaxis a compañeros y docentes

Tras confirmarse el caso, las autoridades sanitarias activaron el protocolo correspondiente del Ministerio de Salud Pública (MSP). Como parte de las medidas preventivas, se suministró profilaxis con antibióticos a compañeros del jardín, a la docente y a familiares cercanos del niño.

Además, se realiza un seguimiento sanitario de las personas que tuvieron contacto estrecho con el menor para detectar de forma temprana posibles síntomas.

Desde Salud Pública señalaron que las clases continúan con normalidad, aunque remarcaron que cualquier caso sospechoso debe ser comunicado de inmediato a las autoridades.

En marzo, una niña de la misma edad que asistía a una escuela del barrio Flor de Maroñas falleció a causa de esta enfermedad.

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