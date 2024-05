Nintendo realiza un campeonato mundial de sus videojuegos clásicos

¿Qué juegos de Nintendo se podrán disputar?

En concreto, podrán poner a prueba su habilidad en desafíos speedrun tomados de Balloon Fight, Donkey Kong, Excitebike, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby's Adventure, Metroid, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, Super Mario Bros. The Lost Levels, The Legend of Zelda y Zelda II: The Adventure of Link.

El 18 de julio también estará disponible Deluxe de Nintendo World Championships: NES Edition, un pack de edición especial que incluye una versión física del título, un lote de cinco pines coleccionables, 13 tarjetas ilustradas conmemorativas (una por cada juego clásico de NES incluido en este título) y una réplica del 'game pak' dorado de NES (solo para exposición, con soporte incluido), en recuerdo del que se entregaba como premio en el Nintendo World Championships original de 1990.

