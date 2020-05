AmericaCantaSui: la invitación de Sui Generis a sus fanáticos

De toda la voracidad que se pueda asociar a Internet, hay algo a lo que le deberíamos de estar totalmente agradecidos: la capacidad de inmortalizar todo eso que hace bien. Una canción que cambió la historia décadas atrás, esa película que difícilmente puedan pasar en la televisión, los fragmentos de un libro imposible de conseguir. Internet los guarda, los revive, los hace nacer de distintas formas y, claro, se presenta como un depósito de creaciones futuras. No en vano ahora, a 50 años del recital de una de las bandas que cambió la historia del rock argentino, uno de sus protagonistas propuso elegir a esa nube infinita e intangible como escenario de un gran homenaje.

A fines de 2019 se cumplió medio siglo desde que Charly García y Nito Mestre se fusionaron en la creación de Sui Generis. Y ahora, las rimas del universo se encargaron de que el aislamiento y las sensibilidades a flor de piel incentivaran a una de las partes de ese dúo legendario para armar un homenaje. Lo más curioso es que el reconocimiento no es para los músicos, es para sus fanáticos.

Como la agenda de tantos otros artistas, la de Nito Mestre quedó paralizada a causa del coronavirus. Después de tocar en Costa Rica, el músico argentino tenía una gira prevista por Estados Unidos -donde quedó instalado por el momento- y luego por Europa. Pero como la posibilidad de tocar en público, que es lo que viene haciendo desde hace años, quedó trunca, Mestre decidió embarcarse a distancia en otro proyecto que desde hace algunos años tenía en el tintero.

Lo que a mediados de abril comenzó a cobrar vida bajo el hashtag #AméricaCantaSui fue una idea que en algún momento charlaron con Charly, y ahora desde la cuarentena y con la ayuda de su esposa Pamela Gowland se materializó. A 50 años del primer recital de Sui Generis, la propuesta de Mestre es que todos los fanáticos, seguidores, nuevos oyentes y músicos de distintos países graben y compartan versiones de alguno de los temas de la mítica banda.

“Este es un homenaje para los fans, para los seguidores, para los que se criaron con Sui Generis y para los que se les pegaron los temas de una u otra manera”, contó Mestre desde Miami a El Observador. (La entrevista completa se podrá leer este sábado 02 de mayo)

Aunque Sui Generis se separó en 1975, sus temas siguieron sonando y se transmitieron de padres que se criaron con esas melodías, que eran casi que un mantra en el medio de tiempos de dictadura, censura y represión, a sus a hijos. Y todavía hoy hay jóvenes que cantan Necesito, Canción para mi muerte o Quizás por qué en algún fogón. “Las canciones siguen vigentes. Lo veo en mis shows, cuando los que me vienen a ver son gente joven, y bastante ”, dice, y cuenta que lo que más lo sorprendió desde que comenzó la convocatoria de #AméricaCantaSui fue la cantidad de covers realizados por jóvenes que recibió.

“Es como si hubiesen crecido con esas canciones, que entiendo que podrían haberlo hecho a través de sus padres o Internet, pero no sabíamos que eran tan jóvenes y que le podían prestar tanta atención y darle tanta emoción y dedicación”, agregó Mestre.

Y una de las que más llamó la atención del músico fue la de Milo Lagomarsino, un uruguayo que grabó una versión a cuatro voces a capella de Lunes otra vez. En realidad, el cover del uruguayo nació antes de este proyecto, ya que lo grabó en 2015. El argentino llegó a esta versión cuando antes de lanzar la propuesta se puso a husmear en Internet qué era lo que había sobre Sui Generis en materia de reversiones. "Lo de Milo me encantó", recordó el músico.

Y el uruguayo, que ha cantado en varios coros y estudia música, dice que esa fue la primera canción que subió a su canal de Youtube. "Sui Generis en mi casa se escuchó toda la vida. Soy bastante fanático, y cuando me dijeron que querían que formara parte de este proyecto me puse muy contento y hasta el día de hoy sigo en contacto con Nito", dijo a El Observador.

A la propuesta se sumaron varios artistas de renombre como León Gieco, Diego Torres, Hilda Lizarazu, Raúl Porchetto y Alejandro Lerner. Lizarazu, por ejemplo, grabó una preciosa versión de Amigo vuelve a casa pronto con banda incluida a distancia y Gieco y Porchetto compartieron distintas versiones de Canción para mi muerte.

“El ser humano necesita sociabilizar, estar con los amigos, dar abrazos estar juntos. Lo que estoy buscando para hacer más placentero el aislamiento es buscar puntos de esperanza en los jóvenes. Por eso estamos con esto”, expresó Mestre y contó que desde que lanzaron el América Canta todos los días amanece con algún video nuevo o riéndose con algunas de las anécdotas que figuras del espectáculo comparten en sus redes.

“A unos pibes después de verlos los llamé y los tipos quedaron impresionados de que los hubiera escuchado. Yo escucho todo porque es divino lo que hacen y porque quiero saber qué hacen”, destacó el músico que tiene como próximo objetivo unir a varios de los intérpretes que participaron para que todos juntos y a distancia puedan grabar un tema en común. Incluso, una de sus ideas es poderse sumar y cantar con ellos.

Mestre, que en distintas entrevistas contó que dos de sus grandes sueños en la vida -triunfar con Sui Generis y conocer a Paul McCartney- se habían cumplido, cuenta ahora, a sus 67 años, que su próxima meta es seguir disfrutando de todo lo que está despertando el #AmericaCantaSui. “Le estoy poniendo mucha pila a este proyecto, porque me divierte, me emociona. Y le veo varias puntas de cosas para hacer. Es como juntarme con sangre nueva de otros músicos. Porque no solo hacen versiones de Sui, muchos son músicos muy buenos y no se sabe dónde puede terminar todo esto. De repente termina siendo una oportunidad para ellos de grabar algo y para mi de producir. Se abre un juego”, alentó Nito. Y recordó que no hay una fecha límite para enviar los covers y que es una convocatoria abierta a la creatividad: “Jueguen, tienen toda la libertad de hacer la versión que sea, en tiempos de reggae, con instrumentos, lo que se les ocurra”.

¿Nito en Uruguay?

El músico dijo que tenía previsto presentarse en Montevideo el año pasado pero por distintas circunstancias no se dio. Y contó que hasta el día de hoy tiene un vínculo muy fuerte con este país a través de Pablo Lecueder, que fue la persona que más lo apoyó acá cuando se lanzó como solista. De hecho, recordó que su disco más exitoso, 20/10, lo grabó aquí con la producción del responsable de Océano FM.

