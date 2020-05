"Amor de cuarentena": una charla con tu ex y todo lo que eso puede despertar

La soledad no pega en todos de la misma forma. Y las posibles canalizaciones emocionales que genera esa circunstancia en cada persona pueden ir desde sentimientos como el agobio, la angustia y la desesperación hasta sensaciones de calma y valorización del encuentro con uno mismo. Y también están los que ante el aparente vacío caen en la nostalgia de que "todo tiempo pasado fue mejor". Por eso, no es casualidad que con el correr de los días, la cuarentena autoimpuesta se haya transformado en el peor enemigo de todos aquellos que durante los tiempos en solitario batallan contra esos fantasmas del pasado que siguen en vilo y nos les permiten avanzar.

“Si algo nos da el encierro, además de múltiples oportunidades para discutir con quien lo compartimos, es tiempo para pensar y valorar aquello que tuvimos en el pasado”, se escribió hace unas semanas en un artículo de El Pais de Madrid titulado El otro fenómeno del confinamiento del que no se habla: el regreso de los ex. En esa misma nota, la psicóloga María Hurtado explicó que durante la cuarentena las personas se ven inmersas “en un estado de hibernación en el que se da una especie de anestesia emocional” y que es por eso que buscan un golpe de adrenalina que los haga sentirse vivos y los ayude a olvidar las preocupaciones cotidianas producto de la crisis sanitaria que dejó el covid-19.

Ese artículo fue uno de los textos nacidos en tiempos de pandemia que disparó la inspiración del director, guionista y dramaturgo argentino, Santiago Loza, para escribir Amor de cuarentena, una experiencia artística íntima en la que cada espectador elige con qué actriz o actor quiere vivir una historia amorosa. La idea, que será replicada en distintos países, contará en Uruguay –primer localidad en estrenarla– con la dirección de Ximena Echevarría.

¿Cómo vivir esta experiencia? El primer paso es el de casi cualquier experiencia teatral: comprar la entrada, que está a la venta en Red Tickets. A partir de ahí, cada persona deberá elegir entre Gustavo Saffores, Noelia Campo, Victoria Rodríguez, Nacho Cardozo, Leonor Chavarria, Germán Weinberg, Gustavo Saffores, Delfina Martínez y Rogelio Gracia. Y, desde el miércoles 6 de mayo comenzará a recibir durante 14 días un mensaje diario a su celular de parte del artista seleccionado.

Como la capacidad de crear que tiene siempre un actor cuando se enfrenta a un texto que será interpretado sobre las tablas y ante un público presencial está limitada a la interacción a través de pantallas, Echevarría le pidió a cada uno de los artistas que fueran lo más espontáneos posibles con el espectador y volcaran parte de su impronta personal. Entonces, no será lo mismo recibir una declaración de amor de Cardozo que una de Noelia Campo, por ejemplo. “Cada uno tiene la posibilidad de jugar con el texto para hacerlo lo más cotidiano para sí mismo. Como está escrito de una forma más neutra, si queremos que el espectador sienta que esto en realidad pasó o pudo haber sido posible, está bueno que cada actor juegue con la línea de ficción y realidad. Si elegís a un artista estás eligiendo un camino”, explicó la directora de la pieza a El Observador.

Lo que no se dijo

A veces quedan temas pendientes de un vínculo anterior, pero esas emociones se solapan con la vorágine de la vida cotidiana. Eso sí, cuando "hacemos un parate la cabeza apunta para el lado de todas esas cosas que no dijimos". Y esa es la idea, según expresó la directora, sobre la cual marchará la experiencia virtual de 14 capítulos y uno de yapa –que es el cierre que cada actor le da–.

Amor de cuarentena es la historia de una persona (actor o actriz) que le escribe a su ex (el espectador) y lo invita a reflexionar sobre qué es el amor para cada uno y sobre cómo se lleva la soledad en cuarentena. No se trata de una charla, porque quien recibe los mensajes –que podrán ser texto, música, fotos, videos– no podrá contestar. Así como en el teatro cada espectador permanece quieto en su butaca sin posibilidad de réplica en el medio de la obra, la pieza virtual de Lazo no presenta una charla bilateral. Aunque el proceso introspectivo que se despierte a raíz de cada mensaje diario pueda llegar a ser infinito. “Es una escucha activa. Si bien no vas a responder, tenés que escuchar y ver qué te pasa con eso”, apreció Echevarría.

Para Saffores, la propuesta de la que es parte puede llegar a ser experiencia muy sensorial. “Porque todos de alguna manera cuando recordamos a alguien con quien tuvimos una relación vamos a recordar cosas similares: lo que hacíamos juntos, lo qué teníamos en común, las discusiones que podíamos tener o por qué nos quedaron inconclusos esos temas que nunca llegamos a hablar. Entonces, con esto vamos haciendo un recorrido por esos momentos buenos y no tanto”.

Vale advertir: si vive con su pareja y saca la entrada para esta obra podría contarle antes de qué se trata. Porque durante dos semanas le van a llegar a su celular mensajes de un ex ficticio que lo conoce muy bien y buscará despertar su sensibilidad.

Dado que los capítulos de la historia pueden llegar en cualquier momento del día, se podría pensar en dejar su disfrute para cuando uno esté libre. Aunque para la directora la cuestión de cuál sería la mejor forma de experimentar la obra se resume así: “Como les dije a los actores que fueran lo más espontáneos posibles y trabajamos sobre esa naturalidad, creo que el espectador se lo tiene que tomar como un mensaje que le está llegando a esa hora por algo”. Además, la actriz cuestionó: “Si recibís un mensaje de tu ex, ¿me vas a decir que no lo abrís?. Nos mata la curiosidad y queremos saber qué es lo que tiene para decir”.

El artista dentro del espacio íntimo del espectador

El trabajo de los uruguayos que se embarcaron en este proyecto comenzó hace menos de dos semanas. La directora trabajó con cada uno de los actores por separado y dirigió a distancia. Y cada uno volcó en su trabajo su universo musical, cinematográfico, literario y cotidiano. “Los actores y actrices estamos acostumbrados a que el espectador nos venga a ver a nuestro mundo y espacio. Y en el espectador se genera esa especie de adrenalina de no saber qué va a pasar. Pero esto se transformó ahora y se de una forma preciosa: es el actor el que entra a un espacio íntimo del espectador”, destacó Echevarría.

En tiempos donde ciertos temas “nos pueden hacer mal”, para Saffores hablar del amor –que junto con la muerte es de los temas sobre los que más indaga el teatro– es “como un mimo”. Amor idealizado, amor cotidiano, amor sincero, amor sufrido. El amor se puede presentar bajo diversas concepciones. Eso sí, Amor de cuarentena abre el juego, “después cada uno lo complementa con su propia historia”, dice el intérprete.

Se trata de una propuesta nacida desde el encierro, desde la necesidad de resignificar emociones comunes que fueron atravesadas por una nueva realidad y desde la intención de estrechar la relación entre el que crea y el que disfruta de la creación. Porque si bien esta experiencia puede ser un pasatiempos, puede transformarse en compañía para paliar por un rato la soledad y puede resultar un gran disparador de todo tipo de reflexiones en torno a la dualidad de amor y soledad, también es una forma de mantener encendida la chispa del teatro y alimentar el vínculo entre el artista y el público.

La escena teatral local pasa ahora por una situación económica y productiva muy complicada. Obras con mucho trabajo, inversión y ensayos detrás no pudieron ser estrenadas, proyectos que se cayeron, salas que se cerraron y un gran caudal de artistas y docentes de las artes que se quedaron sin posibilidad alguna de generar ingresos.

Las entradas están disponibles en Red Tickets . El estreno es el próximo 5 de mayo, luego se podrán comprar entradas para un nuevo ciclo que comenzará el sábado 9 de mayo. Y, por supuesto, no hay limite de localidades.

Parte del dinero recaudado de la venta de entradas será donado a distintas instituciones y organizaciones teatrales que se encuentran en una situación complicada dada la paralización del sector cultural.