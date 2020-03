¿Bill Gates predijo el coronavirus en 2015?

El fundador de Microsoft, Bill Gates, dijo en una charla Ted en 2015 que la próxima catástrofe mundial no sería una guerra nuclear, sino un virus "muy infeccioso" que podría matar a millones de personas en las próximas décadas. Esto, a su entender, se daría por la gran cantidad de inversión en disuasivos nucleares, y la "muy poca" en sistemas para detener epidemias. Su pronóstico cinco años atrás no fue alentador: "No estamos preparados para la próxima epidemia", advirtió en ese momento.

En el video que circula por redes sociales y grupos de Whatsapp por estos días, Gates habló del "fracaso mundial" de la epidemia de ébola que atravesaron tres países de Africa Occidental, en la que murieron 10.000 personas. "El problema no fue que el sistema de salud no funcionara adecuadamente, sino que en verdad no teníamos ningún sistema", apuntó. El fundador de Microsoft, sin embargo, destacó que en ese caso la epidemia no se expandió más allá de tres países, pero que en la siguiente, el mundo podría no correr con la misma suerte.

Señaló que son varias las razones por las que el ébola no se expandió más. Una fue la naturaleza del virus, que no se propaga en el aire: "Cuando alguien llega a ser transmisor, está tan enfermo que no puede salir de la cama". La otra, porque no llegó a muchas áreas urbanas. Gates dijo en 2015 que "la próxima vez podría ser un virus con el que los transmisores no se sientan mal, y puedan viajar en avión o ir al supermercado". Dijo que la fuente del virus podría ser natural, como el ébola, o por el empleo de bioterrorismo.

Señaló que el ébola podía servir para estar preparados y despiertos para la siguiente epidemia.

"La falta de preparación podría hacer que la próxima epidemia sea mucho más devastadora que la del ébola", recalcó Gates. En diciembre se descubrieron los primeros casos de coronavirus en China, un virus que hasta el momento no había sido detectado en humanos. Para marzo, generó más de 7000 muertes y alcanzó a todo el mundo; el viernes pasado, se confirmaron los primeros casos en Uruguay.

"Si empezamos a actuar ya, tal vez estemos listos para la próxima epidemia", dijo el magnate y filántropo en 2015. Al entender en Gates, la Organización Mundial de la Salud "existe para monitorear las epidemias" pero, en el caso de la del ébola, no hizo "nada" de lo que considera necesario, como contar con equipos de epidemiólogos listos para viajar y llevar miles de trabajadores hacia esos países, entre otras cosas.

"Es un problema serio, deberíamos preocuparnos", señaló. Cuando Gates habló sobre el tema hace cinco años, dijo que existía a favor "toda la ciencia y la tecnología de la que tanto hablamos", así como celulares para recibir y difundir información al público. "Tenemos mapas satelitales para ubicar a la gente y cómo se movilizan", indicó. Añadió que existen los instrumentos, pero que hay que ponerlos al servicio de un sistema mundial general de salud.

Para el fundador de Microsoft, para las epidemias hay que prepararse "como lo hacemos para la guerra", y de allí se pueden extraer las mejores lecciones. "Hay que equiparar a los médicos con los militares y beneficiarse de la capacidad de éstos para moverse rápidamente, hacer logística y tener áreas seguras".

También indicó que se necesitaba "mucha investigación y desarrollo", en áreas como diagnóstico y vacunas y que, aunque dijo desconocer el presupuesto para esto, aseguró que sería "muy poco comparado con el daño potencial" a la economía que podría provocar.