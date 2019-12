¿Cómo es la primera cocina colectiva de Uruguay?

A pocos pasos del parque Baroffio, en Punta Gorda, una construcción gris de una planta no llamaría la atención si no fuera por el logo de PedidosYa y la entrada y salida de repartidores. Se trata de la primera cocina colectiva en Uruguay operada por una aplicación de delivery. A este modelo también se lo conoce como cocinas "ocultas" o "escondidas"; o "dark kitchens". Pero no hay nada de oscuro; el término refiere a que son cocinas exclusivas para envíos a domicilio, sin atención al público. Es una tendencia que se está dando a nivel global, y podría percibirse como una especie de cowork de restaurantes con servicio solo para delivery.