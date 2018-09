¿Cómo ganar dinero con YouTube?

Los entusiastas del maquillaje, instructores de pilates, DJ’s, entre otros, están ganando mucho dinero por cada persona que ve su video en YouTube. La mayoría de los individuos más exitosos en YouTube son las personas comunes y corrientes, con un poco de talento, quienes simplemente se arriesgaron en el momento oportuno.

Sin embargo, hay algunas restricciones para "hacer negocios" con YouTube. Esta plataforma no le permitirá hacer dinero si su video tiene contenido que usted no creó, o que no tiene permiso de su creador para usarlo, muestra a personas de quienes usted no obtuvo un permiso, o tiene contenido inapropiado para niños.

Hay algunos pasos que debe realizar si quiere formar parte del Programa de Socios de YouTube, recibiendo ganancias por la cantidad de vistas de su video.

1. Haga un video creativo, que puede surgir de una situación común -como algo gracioso que realice su mascota-, o de una habilidad que tenga, creando tutoriales que ayuden a otras personas.

2. Suba su video a YouTube. Mientras espera que su video cargue, invente un título atractivo y simple, que sea fácil de encontrar.

3. Mantenga periodicidad en la publicación de videos, distribuyendolos de forma equitativa. No deje pasar muchas semanas sin actualizar su canal de YouTube.

4. Si uno de sus videos es exitoso, YouTube le mandará un mensaje que diga: “Solicite ganancias por compartir su video".

5. Empiece con el proceso de solicitud. Lea el tutorial del programa de YouTube Partnership Program, y asegúrese de no haber violado ninguna de sus reglas en sus videos.

6. Cree una cuenta de Google AdSense, uno de los productos de publicidad online de Google. Una vez que haya terminado de revisar las reglas generales, tendrá que enlazar una cuenta de Google AdSense a su cuenta en YouTube.

7. YouTube puede llegar a demorar hasta dos semanas para responder a sus solicitud.

8. Si lo aprueban, podrá poner anuncios de superposición que salen al final del video, banners publicitarios.

Fuente: Gestión - RIPE