¿Cómo les fue a las encuestadoras? Lo que previeron y el resultado final

Para estas elecciones internas de 2019 las encuestadoras tuvieron sobre sus hombros el peso de algunos recordados errores del pasado –como por ejemplo la subestimación de la votación del Frente Amplio en 2014– y de otros pronósticos también a nivel internacional que fueron equivocados (la victoria de Donald Trump y el Brexit) .

A esta circunstancia, se sumó que el margen de error para una votación no obligatoria como la de este domingo es mayor, de hasta 10 puntos se encargaron de aclarar en los medios las caras visibles de las principales encuestadoras del país.

Sin embargo, sus estimaciones de este domingo y a pesar de algunas diferencias como la distancia que le sacó Ernesto Talvi a su competidor Julio María Sanguinetti, se acercaron a los resultados. Los encuestadores lo repiten una y otra vez: las encuestas son un mecanismo de "aproximación" a la realidad". Y en esta zafra de 2019 lo demostraron.

Corte Electoral Opción Radar Factum Equipos Cifra Realización Proyección Entre el 20/06 y el 25/06 Entre el 22/06 y 23/06 Entre el 06/06 y el 25/06 Entre el 07/06 y 17/06 Daniel Martínez 41,96% 42 38 47 44 40 Carolina Cosse 25,50% 29 25 26 25 23 Óscar Andrade 23,60% 21 24 18 19 12 Mario Bergara 9,29% 8 12 9 12 12 Indecisos 1 13 Luis Lacalle Pou 53,77% 50 43 44 45 38 Jorge Larrañaga 17,51% 17 21 18 20 18 Juan Sartori 20,69% 30 29 32 32 26 Enrique Antía 7,52% 3 6 6 3 7 Indecisos 1 - 11 Julio María Sanguinetti 32,76% 43 40 47 45 40 Ernesto Talvi 53,72% 48 52 41 48 50 José Amorín 13,26% 10 7 12 6 3 Otros 1 1 Indecisos 4 7

En el caso de Opción había estimado en su último sondeo de junio que el ahora candidato presidencial Daniel Martínez tendría un 39% de los votos dentro del Frente Amplio, lo secundaría Carolina Cosse con 24%, seguiría Óscar Andrade con un 19% y por último se ubicaría Mario Bergara con 9%.

Con el 99,9% de los votos escrutados, los números oficiales arrojan que Martínez terminó con un 42%, Cosse con 25,5%, Andrade con 23,1% y Bergara con 9,3%.

En el caso de Radar los números de la última intención de voto: 38%, 25%, 24% y 12%, respectivamente.

Por su parte, tanto Equipos como Cifra fueron las dos consultoras que dieron por encima al precandidato que terminó siendo ganador con un 47% y 44%, respectivamente. En las estimaciones Andrade estuvo entre cuatro y cinco puntos por debajo, mientras que Bergara tres por encima de lo que finalmente logró en el caso de Equipos.

Para Cifra, las estimaciones sobre lo que votaría el precandidato por el Partido Comunista fueron de 12%, 12 puntos por debajo de lo que finalmente votó.

Partido Nacional

En el caso del Partido Nacional todas las encuestadoras dieron por debajo del 50% a Luis Lacalle Pou, que finalmente se ubicó en 53,8%, sacando 33 puntos porcentuales a su seguidor más cercano dentro de la interna, que fue finalmente Juan Sartori.

En el caso de este último, los últimos sondeos le dieron entre un 26% y un 32%, en lo que implicó una sobrestimación dado que finalmente el novedoso precandidato nacionalista tuvo una participación dentro el partido de 20,7%, mientras que para el ganador de la interna del Partido Nacional hubo una subestimación de parte de todas las encuestadoras.

Para Jorge Larrañaga, en cambio, los augurios fueron más certeros, ubicándolo todas las encuestadoras en un rango que iba de 16% a 21%. Finalmente, el por cuarta vez precandidato tuvo un porcentaje del 17,5%.

En el caso del actual intendente de Maldonado, Enrique Antía, tanto las encuestadoras Radar, Factum y Cifra le dieron un porcentaje que se ubicó entre 6% y 7%, mientras que las más lejanas fueron Opción y Equipos, que le otorgaban entre un 2% y 3%, respectivamente.

De todas formas, desde las propias encuestadoras habían aclarado que tanto en el caso del Antía como en la del precandidato colorado José Amorín Batlle, por cuestiones metodológicas y lógicas territoriales, probablemente en las encuestas su caudal electoral estaba subestimado.

Partido Colorado

Fue probablemente la mayor sorpresa de la noche. No porqué el ahora candidato a presidente por el Partido Colorado se hubiese impuesto al expresidente Julio María Sanguinetti, dado que la tendencia venía dando un importante crecimiento de Talvi en las últimas semanas, si no porque la diferencia de más de 20 puntos no la había pronosticado nadie.

Según los últimos datos de la Corte Electoral, las preferencias en la interna colorada se repartieron con un Talvi que logró acaparar el 53,7% de los votos, Sanguinetti el 32,8% y José Amorín Batlle un 13,3 %.

A pesar de que el expresidente Sanguinetti lideró las encuestas durante varios meses, la candidatura de Talvi tuvo un importante sprint final que lo posicionó como el nuevo líder del Partido a menos de un año de lanzar su candidatura.

En las últimas encuestas presentadas a junio, incluso, cuatro de las 5 encuestadoras habían marcado que Ernesto Talvi sería el candidato a la presidencia por el Partido Colorado.

La que mayor distancia estimó en su última encuesta fue la consultora Radar, que dio una diferencia de 12 puntos para Talvi, mientras que Cifra colocó a Sanguinetti con 40% de intención de voto y al economista con 50%.

Fue la encuestadora Factum la única que estimó en junio que Sanguinetti ganaría la interna colorada, otorgándole al dirigente un 47%, ante un 41% para Talvi. Esta encuestadora, en cambio, fue la que mejor pronosticó la votación del otro precandidato presidencial Amorín Batlle, ubicándolo con un 12% en intención de voto. El batllista finalmente obtuvo 13,3%, cuando algunas encuestadoras como Cifra le daban apenas un 3%.