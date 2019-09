¿Cómo pedir un aumento de sueldo?

Para solicitar un aumento de sueldo es clave trabajar a fondo una estrategia. Identificar los logros conseguidos a lo largo del año y a quién comunicárselo es el punto de partida. Así lo indicó la consultora de recursos humanos británica Page Group, que recoge éste y otros consejos para solicitar un incremento salarial.

El escenario

Es importante tener conocimiento de la situación de la empresa. No es lo mismo pedir un aumento si la empresa está en crisis que si está en un buen momento, independientemente de si es o no merecido. Igual de importante resulta conocer la política de aumentos de la compañía.

Analice cuál es la situación de la organización y cómo está posicionada respecto a la competencia. Conocer de primera mano estos datos es lo ideal. Si no es posible, acceda a fuentes fiables dentro o fuera de la organización para obtenerlo. Contar con esta información reforzará sus argumentos, pero utilícela con cautela. A menudo estar informado en exceso puede volverse en su contra, dependiendo a quién acuda para solicitar el aumento.

Los argumentos

Explique de forma clara los motivos. Cuáles son los logros por los que merece un incremento salarial. Una venta, el éxito de un proyecto, mayor número de personas a su cargo o el cumplimiento de los objetivos pactados a principios de año son algunos de los argumentos más sólidos. También puede mencionar factores como la situación del mercado o la competencia para poner en valor su trabajo. Si la empresa ha atravesado un momento de crisis explique con todo lujo de detalles cómo ha sido capaz de vadear las situaciones más problemáticas. En el caso de estar al frente de un equipo, tampoco está de más que mencione cómo identificó a los colaboradores más tóxicos reconduciendo su actividad en la empresa o prescindiendo de ellos cuando no hubo alternativa.

El jefe

Si conoce a la persona que puede mediar en su aumento de sueldo tiene a su favor la mitad de la negociación. Por ejemplo, si su jefe es de los que siempre está ocupado, solicite una cita y procure explicar de forma breve y clara sus argumentos: concrete y no se vaya por las ramas. No le haga perder el tiempo del que siempre carece. Sin embargo, si es de los que está dispuesto a atender todas sus demandas y parece muy cercano, tampoco baje la guardia. Recuerde el lugar que ocupa y nunca se dirija a él o a ella como alguien del mismo nivel.

Sin amenazas

El chantaje y las amenazas deben quedar al margen de la negociación. Evite hablar de otras ofertas laborales -incluso si las tuviera- y, por supuesto, no amenace con dejar la empresa si no consigue un sueldo mayor. Se juega el puesto y un despido sin previo aviso.

Cantidad y calidad

La retribución fija y el variable -porcentaje salarial ligado al desempeño y/o consecución de objetivos -son sólo dos de los elementos que puede manejar en su negociación. Los modelos flexibles que ofrecen algunas empresas permiten diseñar su paquete salarial en metálico y en especie.

Por otra parte, también puede presentar un proyecto y acordar un bonus si consigue llevarlo a cabo en un periodo de tiempo. En cualquier caso, procure no dejar ningún cabo suelto y salir con una propuesta en firme que le garantice ese extra. Asimismo, ganar flexibilidad laboral, negociar la realización de un curso o alguna medida de conciliación no incrementará su nómina pero puede aumentar su satisfacción laboral. No olvide recurrir a ello si la negociación económica no funciona.

Y... ante un 'no'

No oculte su decepción y procure no perder los nervios. Muestre su intención de seguir trabajando y evite la resignación. Si la negativa no es justa, a menudo es el mejor aliciente para buscar un nuevo empleo o cambiar su estrategia laboral sin moverse de la empresa.

