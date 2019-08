¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de la ley trans?

El próximo domingo 4 de agosto habrá un pre referéndum para derogar la Ley Integral para Personas Trans, aprobada por el Parlamento en octubre de 2018. La Corte Electoral instalará 3.000 circuitos para la votación, que no es obligatoria. Los promotores de la instancia necesitan 650 mil votos, un 25% de los habilitados para votar, para que se convoque a una instancia de referéndum después de las elecciones de octubre o de un balotaje.

La Ley Integral para Personas Trans consagra entre otras cosas las diferencias entre identidad de genero y expresión de género y además establece determinados derechos para las personas transgénero. Por ejemplo, compromete a los organismos públicos a llenar el 1% de las vacantes anuales del Estado con trans, otorga reparaciones económicas para aquellos violentados en la dictadura (1973-1985) y "un cupo no inferior al 1% en los diversos programas de capacitación y calificación que implemente" el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.

A partir de esta ley, el cambio de nombre se convierte en un trámite administrativo y deja de ser un trámite judicial.

El texto también permite la posibilidad de hormonizar a un menor de edad, incluso en último instancia sin el consentimiento de sus padres. Este punto es uno de los que genera más polémica en la normativa. Lo que el texto no permite es que los menores de edad puedan realizarse intervenciones quirúrgicas irreversibles sin permiso de sus representantes legales.

"Para que las personas menores de dieciocho años accedan a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género, la autorización o la anuencia de los representantes legales será de precepto", dice la ley en su artículo 21.

Carlos Iafigliola, impulsor del pré referéndum y ex precandidato del Partido Nacional, expuso este lunes sus argumentos contra la ley en cadena nacional de radio y televisión. Lo mismo hizo el colectivo “Ley trans ya” el martes 30 de julio, pero presentando los argumentos a favor.

Argumentos en contra de la ley

“La ley trans rompe el principio de igualdad, otorgando a las personas trans derechos especiales. La transexualidad no es una fuente de derechos especiales, como no lo es la heterosexualidad”, dijo Iafigliola al comienzo de la transmisión.

Dentro de los argumentos en contra de la ley, Iafigliola dijo "lo que más preocupa" es que la norma permite la posibilidad a un menor de edad de hormonizarse, incluso y en última instancia sin el consentimiento de los padres. "Esto es sin duda el aspecto más grave de la ley que queremos derogar", dijo Iafigliola.

Lo que el texto no admite es que los menores puedan realizarse intervenciones quirúrgicas irreversibles. Para eso los menores tienen que tener el permiso de un representante legal, que no necesariamente tiene por qué ser uno de sus padres.

En base al articulado, las personas mayores de edad podrán acceder a todo “aquello que se vincule a la adecuación del cuerpo a la expresión de género”, según informó el Mides en su página web.

Iafigliola, en tanto, cuestionó el costo de los tratamientos. “Una cirugía de cambio de sexo cuesta más de $ 600 mil o $700 mil y el Estado las va a tener que pagar. Una gran paradoja porque el Estado no logra cubrir cuestiones básicas de salud, medicamentos de alto costo, tratamientos donde muchas veces las personas terminan recurriendo a colectas populares para poderlos llevar adelante donde les va la vida a las personas y el Estado no se las garantiza. Una gran paradoja”, cuestionó Iafigliola.

Además, respecto a lo que dice la ley trans en cuanto a los menores, dijo que "violenta el artículo 41 de la Constitución de la República", el cual establece que "el cuidado y educación de los hijos para que alcancen su plena capacidad corporal intelectual y social es un deber un derecho de los padres”.

El promotor de pre referéndum también citó a algunos profesionales, quienes según sostuvo recomiedan tener prudencia en los tratamientos médicos. “Sabemos que no hay un único abordaje para los sujetos que sufren disforia de género, incluso hay tratamientos actuales que pueden inducir a un daño significativo. Sí hay evidencia de que a largo plazo, incluso hasta veinte años después, las personas que reciben este tipo de tratamientos tienen un incremento en el riesgo de sucidio, depresión y abuso de sustancia, entre otros”, sostuvo la cadena emitida por Iafigliola al citar al pediatra Paul Hruz, docente en la Universidad de Washington.

En la transmisión también fue citada la doctora Patricia Bozzo, ex grado 2 de la cátedra de Endocrinología y Metabolismo del Hospital de Clínicas. “Uno se pone a pensar si no será un abuso infantil pedirle a un niño o a una niña con 9, 10, 11 o 12 años que decida algo que le va a trastocar la vida para siempre (…) El niño no es un adulto pequeño, porque con 9, 10,12 no tiene la capacidad, la madurez, la autoestima y la personalidad suficientemente desarrolladas como para tomar una decisión que le comprometa la vida entera (…)”, sostuvo en ese pasaje.

Iafigliola dijo que si hay personas que poseen sus derechos vulnerados se debe trabajar para “llevar adelante políticas públicas para resolver situaciones de vulnerabilidad social”, y remarcó que su lucha es contra la norma. “Nuestra campaña no es en contra de nadie, respetamos la dignidad humana de las personas trans y de todas las personas. Nuestra campaña es en contra de esta ley”, finalizó.

Argumentos a favor de la ley

Varias personas del colectivo trans expusieron sus argumentos a favor de la ley, enfatizando en los puntos de discriminación, educación, trabajo, salud y documentación.

La ley consagra la inclusión de la comunidad trans en los centros educativos, y además reserva cupos para becas y apoyos estudiantiles. “Los órganos, organismos e instituciones que asignen becas y apoyos estudiantiles a nivel nacional y departamental, cualquiera fuere su fuente de financiamiento, deben prever cupos del 2% para personas trans”, estableció el artículo 17. Asimismo, se establece que el Ministerio de Educación y Cultura reservará el 8 % de la Beca Carlos Quijano.

Lorena Rosas, del colecativo Ley Trans ya, expuso que el 75% de las personas trans han sido expulsadas del sistema educativo. “Es necesario tener becas de estudio porque a nosotras nos expulsaban cuando éramos adolescentes. No tuvimos oportunidad de estudiar por discriminación”, señaló. Rosas dijo que actualmente se encuentra haciendo bachillerato y que tiene planeado cursar en UTU en un futuro. También contó que en el liceo sufrió violencia e insultos y que no tuvo el apoyo de sus padres y profesores.

La ley establece que un cupo del 1 % en los puestos de trabajo público en el año deben ser llenados con personas trans que cumplan con los requisitos requeridos. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) también destina un 1 % de sus cupos en los programas de capacitación y calificación a personas transgénero, según los artículos 12 y 13.

En lo expuesto por el colectivo se mencionó que “sólo el 23% de la población trans accede al empleo formal”. Luana Boggio contó que cuando era hombre tenía muchos llamados laborales y cuando decidió hacer su transición para convertirse en mujer estuvo un año y medio buscando trabajo.

“No nos llaman porque la gente no quiere a alguien que sea diferente”, comentó Boggio. “Esta ley asegura que la comunidad trans tenga acceso al trabajo, creo que sería importante que el gobierno tomara cartas en el asunto porque somos una comunidad que existe, no la pasamos bien”, agregó.

La ley también facilita el proceso de trámites para cambiar el sexo y nombre en la documentación. “Antes de la aprobación de la ley trans sólo el 19% de las personas, es decir 2 de cada 10, lograba finalizar sus trámites en el cambio de nombre en los documentos”, dijo Delfina Martínez.

Por otro lado, la ley dice que tendrán derecho a reparaciones económicas las personas "nacidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1975", que acrediten de forma fehaciente que fueron perseguidas durante la época de dictadura uruguaya. La cantidad de dinero equivale a tres BPC (Bases de Prestaciones y Contribuciones) mensuales, unos 12.462 pesos. Sin embargo, las personas que ya cuenten con jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios o ganen más de a 15 BPC (quince Bases de Prestaciones y Contribuciones) mensuales, calculados en promedio anual, no tendrán acceso a esto.

“Durante la dictadura decenas fuimos perseguidas y chantajeadas por la policía y el Ejército”, dijo Carol Retamar. Karina Pankievich consideró que muy pocas personas trans lograron ser “sobrevivientes de aquella época de dictadura” y sostuvo que eran “perseguidas día y noche”. Contó que llegaron a “pasar siete y 15 días dentro de los calabozos”. Por ello, respecto a las reparaciones económicas dijo que sería conveniente que todas las personas que pasaron por esto en la época de dictadura puedan “tener una vejez más linda”.