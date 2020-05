¿Cuánto ganaban los trabajadores uruguayos antes de la pandemia?

En una economía que crece poco desde hace ya varios años la tensión entre salario y empleo reaparece de manera recurrente. Y todavía más por estos días, en un escenario de recesión profunda por la epidemia de coronavirus, que tiene desempleo al alza e inflación de dos dígitos.

Y como si fuera poco, a la vuelta de la esquina hay una nueva ronda de negociación salarial cuyo formato es todavía una incógnita. Eso no quita que empresarios y sindicatos empiecen a mover sus fichas. Es el caso del PIT-CNT que en las últimas horas publicó un estudio detallado sobre la realidad salarial del país antes de la pandemia.

La investigación destaca que en 2019 casi 469 mil ocupados recibieron menos de $ 20 mil líquidos al mes por 40 horas de trabajo semanal, lo que representa un 29% del total de ocupados, según un estudio realizado por el equipo de técnicos del instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT a partir de los datos de la Encuesta Continua de Hogares que releva el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En particular, los asalariados que no alcanzaron a percibir $ 20 mil mensuales son cerca de 289 mil, lo que representa un 25% del total. Entre los trabajadores dependientes con salarios sumergidos, unos 144 mil no alcanzaron los $ 16 mil líquidos al mes.

En tanto, hubo 351 mil asalariados que percibieron entre $ 20 mil y $ 30 mil mensuales, y 329 mil entre $ 30 mil y $ 50 mil. Cerca de 193 mil asalariados percibieron por encima de $ 50 mil mensuales el año pasado, lo que representa un 17% del total.

Los ingresos sumergidos se asocian en Uruguay principalmente a las mujeres y a los jóvenes. Otra característica que presentan los trabajos que menos pagan es la baja calificación que poseen y la falta de registro en la seguridad social, lo que aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores ante un revés del ciclo económico. Dado que los precios aproximadamente se duplicaron en los últimos 9 años, en 2019 los veintemilpesistas tienen un poder adquisitivo similar al que tenían los diezmilpesistas de 2010.

El reporte explica que aunque sigue siendo “un problema central” del mercado de trabajo, la proporción de trabajadores con salarios sumergidos ha disminuido de forma “drástica” en los últimos años. En 2006, el porcentaje de trabajadores con salarios líquidos por debajo de lo que hoy representa un poder de compra de $ 20 mil, afectaba al 62% del total de asalariados.

Según el Cuesta Duarte, eso estuvo apoyado en un marcado incremento del Salario Mínimo Nacional –especialmente fuerte entre 2010 y 2012- y la priorización de los salarios sumergidos en cada una de las Rondas de Consejos de Salarios posteriores a 2010.

Mujeres y jóvenes

El estudio destaca que los salarios sumergidos “golpean” con mayor intensidad a las mujeres. Un 27% de las asalariadas perciben menos de $20 mil líquidos al mes. Su participación decae a 17% entre los asalariados que ganan más de $ 50 mil. En el caso de los hombres, los veintemilpesistas son un 23%.

Los jóvenes también presentan niveles salariales relativamente más sumergidos. De los casi 147 mil asalariados menores de 25 años, la mitad no alcanza los $ 20 mil mensuales. Entre el total de los jóvenes, un 28% no llega a ganar $ 16 mil.

Por nivel educativo

El informe destaca que los salarios sumergidos están fuertemente relacionados con los menores niveles educativos alcanzados por los trabajadores.

En las tres primeras franjas de ingresos (menos de $ 12 mil; entre $ 12 mil y $ 16 mil; entre 15 mil y $ 20 mil) la participación de trabajadores con nivel educativo de Primaria o Secundaria incompleta representan un alto porcentaje del total con salarios sumergidos, que se ubica cercano a 80%. Ese guarismo va decreciendo a medida que aumenta el nivel salarial. “Concretamente, unos 216 mil de los 289 mil asalariados veintemilpesistas no lograron culminar la enseñanza secundaria”, dice el texto.

Por otro lado, entre quienes ganan más de $ 50 mil, la proporción de universitarios es la más importante, abarcando a casi 59% del total de asalariados en ese tramo.

Además, el problema de los salarios sumergidos es marcadamente más importante en el interior del país, donde los veintemilpesistas ascienden al 30% del total de asalariados, frente a 18% registrado en Montevideo.

Sector privado

Dentro del sector privado la proporción de veintemilpesistas se ubica en 30%. Es decir que 274 mil asalariados no llegan a ganar $ 20 mil en la mano por 40 horas de trabajo a la semana. La proporción de veintemilpesistas entre los trabajadores del sector público es solo de 6% del total.

Por sectores

En el servicio doméstico el 45% de los trabajadores gana menos de $ 20 mil, 42% en el sector rural, 39% en comercio y 36% en restoranes y hoteles. Estos 4 sectores abarcan a 164 mil trabajadores con salarios sumergidos, lo que representa un 57% del total. En contraposición, los sectores menos afectados por los salarios sumergidos son la enseñanza, el sector de información y comunicación y el financiero, “pese a lo cual en todos ellos se verifica una proporción no despreciable de asalariados con salarios sumergidos”, según el informe.

Informalidad

En relación al registro a la seguridad social, un 59% de los asalariados informales no alcanza los $ 20 mil y un 40% gana por debajo de $ 16 mil líquidos. Estas cifras muestran la estrecha relación entre empleo precario y baja remuneración, según el Cuesta Duarte.