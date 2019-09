"Digitalazo" y el IVA a 5%: lo que plantea el programa del Partido Digital

Por Facundo Gianero

En un salón del barrio Cordón se reunieron este jueves de noche alrededor de 25 personas. Había refresco, café y algo para comer. Un ambiente festivo, con niños, pero con poca gente joven. De fondo se escuchaba rock argentino. Era la sede del Partido Digital que abría sus puertas para hacer la presentación oficial del programa de gobierno. Remeras, tazas y hasta cafeteras con el logo y los colores del partido comenzaban a circular. El candidato a diputado Justin Graside dio inicio al evento y en simultáneo comenzó a hacerse la transmisión en vivo para Facebook.

El "#ProgramaEntreTodos", como decidieron llamarlo, incluye 42 ideas que fueron elegidas entre casi 300 propuestas de usuarios que se registraron en la plataforma digital “Mivoz”. La selección de las propuestas fue por etapas. Primero se hizo la convocatoria para que los usuarios las presentaran. Cada idea debía tener su introducción, un diagnóstico del problema en cuestión, la propuesta en sí, indicadores que demostraran la solución o mejora del problema, la o las instituciones encargadas de llevarla a cabo y un financiamiento. En una segunda etapa, un “equipo legal” se encargaba de filtrarlas según su viabilidad y constitucionalidad.

Casi 130 propuestas pasaron las etapas y filtros, fueron sometidas a votación y 42 fueron las elegidas para integrar el programa de gobierno que se presentará este viernes ante la Corte Electoral. Graside dijo que la selección de estas propuestas fue para la confección del programa pero aseguró que habrá instancias en las que se seleccionarán otras. “No es una vez cada cinco años”, aseguró.

El programa se compone de ideas que van desde temas ambientales o animalistas hasta transparencia financiera y estatal. Una vez presentado en la Corte Electoral, se le dará difusión a través de las redes sociales y el sitio web del partido. Algunas de las propuestas del programa fueron elaboradas por militantes del Partido Digital, pero aseguraron que sus ideas no tuvieron prioridad y que las que no fueron votadas "quedaron en el camino”.

“Responsabilidad penal por manejo de datos” es una de las propuestas creadas por Graside y nace a partir de la publicación que hizo la página de Presidencia de los datos privados del colono que se enfrentó al presidente, Tabaré Vázquez, en 2018.

“Eso es muy peligroso y no hay legislación”, comentó. Otra de las propuestas más llamativas fue impulsada por el candidato a la presidencia, Daniel Goldman, quien pretende reducir el IVA en un 5% en diez años. “Es el impuesto más desagradable del planeta, el más injusto”, comentó. Para Goldman, con la baja del IVA se incentivará la producción nacional y para ello es necesario “bajar el costo del Estado y mejorar la productividad de los entes”. Afirmó que “economistas y contadores” estarán en la obligación de pensar cómo.

Al cierre del evento, Goldman dijo que es notorio que “los ciudadanos quieren aportar" y hoy la tecnología "está dando la oportunidad”. Agradeció a quienes impulsaron su candidatura y aseguró que “el partido eligió a la persona más políticamente incorrecta como candidato, y eso solo puede pasar en el Partido Digital”. “A los 25 mil votos llegamos seguro”, afirmó, dado que cree que “todos los que se enteren que existe el Partido Digital lo van a votar”. “Estas 42 propuestas son históricas, no hay otro partido que haya hecho esto”, concluyó. Por último, Graside comentó que el Partido Digital es el único que “transparentó sus ingresos y gastos”. “No nos quedamos en el discurso vacío”, aseguró. Cree que “es buenísimo ser romántico en este escenario político gris” pero que ya no puede hablarse de utopía dado que “el programa es la demostración del ideal llevado a la cancha”. "¿Por qué en lugar del 'maracanazo' no puede ser el 'digitalazo'?", remató.