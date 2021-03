El descargo de Blanca Rodríguez tras agresión a periodistas en el 8M: "Nadie nos va a enseñar dónde y cuándo tenemos que estar"

Uno de los momentos más comentados de las movilizaciones que se realizaron en Montevideo en el marco del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, fue el incidente en el que un móvil del noticiero de Canal 10, Subrayado, fue hostigado por un grupo de militantes feministas, quienes taparon la cámara con sus manos, realizaron cánticos contrarios a la presencia de la prensa y al hecho de que el camarógrafo era hombre, y terminaron llevando a que se retiraran del lugar.

Desde el estudio de Subrayado, la conductora Blanca Rodríguez consideró que no tenía "sentido" seguir en el lugar si las manifestantes eran contrarias a la presencia del equipo del noticiero. "No hay por qué estar donde no quieren que estemos. La gente tiene derecho a que no estemos", dijo la informativista.

Por favor, venimos haciendo periodismo hace décadas. Creemos que tergiversar y atribuir intencionalidad es un deporte muy destructivo. Sobre todo para quienes lo practican. Por eso para mitigar el daño que eso ocasiona les cuento que este 8 de marzo nos habíamos sentido — Blanca Rodriguez - Hija de inmigrantes. (@blancarodgon) March 9, 2021

Horas después, Rodríguez detalló a través de un hilo de Twitter el significado de esa frase (criticada por algunos periodistas, considerando que era contraria al espíritu del trabajo periodístico), y las razones del retiro del móvil de la movilización.

"Por favor, venimos haciendo periodismo hace décadas. Creemos que tergiversar y atribuir intencionalidad es un deporte muy destructivo. Sobre todo para quienes lo practican. Por eso para mitigar el daño que eso ocasiona les cuento que este 8 de marzo nos habíamos sentido convocados a una instancia que iba tener expresiones de arte vinculadas al compromiso con la defensa de los derechos de la mujer", explicó Rodríguez.

"Estando en el lugar nuestros compañeros fueron hostigados y no tenía sentido que se siguieran arriesgando cuando no había nada allí que lo ameritara porque se había desnaturalizado la convocatoria inicial, o tal vez, y viendo luego las reacciones, entendimos mal y nunca fuimos convocados. ¿Eso significa que vamos a ir solamente a donde nos reciban bien? Evidentemente no, y parece absurdo tener que decirlo. Pero si alguien cree eso es porque le debe ser funcional a algo. Hemos cubierto siempre la marcha del 8 de Marzo (esto no lo era). Hicimos varias notas cubriendo las desigualdades de género que se viven en la sociedad y quedó expresado en una excelente portada del noticiero en la que trabajamos todos", continuó.

Rodríguez concluyó: "Nadie nos va a enseñar dónde y cuándo tenemos que estar. Lo hemos vivido en carne propia en este equipo al punto de poder separar lo importante de lo accesorio".