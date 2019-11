“En el corto plazo queremos invertir en empresas uruguayas”

El jueves pasado, el argentino Agustín Rotondo charlaba con referentes de organizaciones de apoyo a emprendedores en el edificio Celebra de Zonamerica donde se realizaba Montevideo Valley, cuando hizo una pausa para conversar con Café y Negocios.

Hace 12 años, al terminar la carrera de ingeniería, entró a trabajar en Movistar Argentina. Fue, por ejemplo, jefe de Proyectos en el equipo B2B de Telefónica Global o gerente de Control de Gestión en Hispanoamérica. Hace un año y medio se desempeñaba como gerente de Planificación Comercial en Telefónica de Argentina, cuando le plantearon el desafío de convertirse en country manager de Wayra. Fue en el momento justo del relanzamiento de esta unidad: dejó de ser una aceleradora para convertirse en el fondo corporativo de Telefónica. Ya no acompaña a empresas nacientes sino que ahora impulsa a startups en condiciones de crecer y escalar. “En Uruguay queremos tener más presencia, y empezar a relacionarnos con el ecosistema. Esa es la idea de mi presencia en Montevideo Valley”, explicó.



Esta transformación generó una revisión de la estructura de Wayra en la región. ¿Cómo quedó definida?

Hace poquito cambiamos la estructura para trabajar de forma más ágil. Centralizamos en Argentina las operaciones de lo que llamamos Hispanoamérica Sur (Chile, Perú, Argentina y Uruguay). Brasil corre por su cuenta. Hispanoamérica Norte se centraliza en Colombia. La idea es movernos más rápido porque es lo que los emprendedores nos piden.



¿Qué implica todo este cambio?

Poner mucho foco en que los emprendedores de Wayra de todos estos países y aquellos en los que invertiremos puedan conectarse con Telefónica. Es invertir en startups maduras hasta US$ 250 mil y el principal foco es ayudarlas a que generen vínculos comerciales con Telefónica y con su red de clientes. Esto quiere decir que las startups puedan venderle sus servicios a Telefónica como cliente o que Telefónica pueda revender sus servicios. Es algo super valioso. Telefónica tiene a una gran cantidad de empresas como clientes. Es super atractivo que las startups puedan tenerlo como un canal de reventa.



¿A cambio de qué invierten?

A cambio de equity (participación) como cualquier fondo de venture capital. ¿Cuánto equity? Dependerá de la valuación de esa empresa. En general, cuando invertimos en los estadíos que estamos invirtiendo ahora, nos quedamos con menos del 5% - a veces menos del 4%-. Son porcentajes chicos. Lo que sí apostamos a generar mucho valor con las startups de conexión comercial. Esa es nuestra principal oferta de valor.



¿El vínculo comercial debe ser con Telefónica y no con otras empresas competidoras ?

No hay una restricción, pero se supone que, al ser socios, lo vamos a hacer mucho mejor. No es por un tema de prioridad sino porque se da naturalmente, porque estamos más cerca, porque trabajamos de forma más ágil. Entonces termina sucediendo con nosotros antes que con la competencia. Pero si el día de mañana, los emprendedores quieren vender con un competidor no hay problema.

La idea es que en esta nueva estructura, los emprendedores vendan sus servicios a través de Telefónica o a Telefónica en todos los países en los que operamos. Se les abre puertas.