"En el interior, la realidad local compite fuerte con lo digital"

El Círculo Uruguayo de la Publicidad surgió en 1989 con el objetivo de "profesionalizar la actividad uruguaya", recordó el director de Publinter, Antonio Oliva, quien desde hace un mes preside la institución, al suceder a Leandro Gómez de McCann.





También recordó que en 2016, Carolina Gelfont y Víctor Calistro que participaron becados por el Círculo en Young Lions Cannes –competencia en la que participan duplas creativas de menores de 30 años de todo el mundo–, trajeron un oro por primera vez para Uruguay.





Esto, según Oliva, es una muestra de que la publicidad local ha elevado su nivel. El desafío para el nuevo presidente del CUP –quien es oriundo del departamento de Salto–, es lograr esto mismo en el interior del país, donde la publicidad, aunque está en crecimiento y tiene potencial, sigue teniendo sus particulares carencias. "(Para las marcas) en otro momento simplemente con estar era suficiente, hoy necesitan comunicar", apuntó el publicista.





Uno de los objetivos del Círculo Uruguayo de la Publicidad, entonces, es que "el concepto uruguayo sea realmente uruguayo". Para esto, Oliva contó que se están articulando una serie de talleres y charlas educativas gratuitas, dirigidas a estudiantes y personas vinculadas a los medios, sobre contenidos solicitados por los gobiernos locales.





No podemos tomar al interior como una unidad única. La exposición a los medios es diferente en cada entorno". Antonio Oliva, Presidente del CUP.





"Hay muchas cosas en las que la comunicación tiene que entrar. Todos creemos que cuando hablamos de publicidad hablamos de lo mismo. Y bueno, hablemos de qué es publicidad, qué es la planificación y estrategia. Como institución tenemos el deber de comunicarlo", apuntó.





El desarrollo de los centros universitarios, de las universidades tecnológicas, la revolución del agro de los últimos años junto con el desarrollo de la tecnología agroindustrial,de freeshops y grandes cadenas de supermercados en el interior, son transformaciones económicas y culturales que, según Oliva, explican el cambio de la dinámica publicitaria.





"La publicidad es un elemento central en la sociedad de mercado que necesariamente tuvo que tener una integración mayor", dijo. Hoy se busca, más que antes, cuáles son las "tiendas ancla" de cada ciudad y los grandes actores económicos, algo que impacta directamente en el sistema publicitario.





¿Morir en la capital?

Consultado acerca de la mayor carencia de la publicidad del interior, el publicista no dudó en responder que se trata de la capacitación de su personal. Y es que, para quienes deseen formarse en publicidad desde el interior, las posibilidades son muy limitadas. Muchas veces no existe más remedio que estudiar en Montevideo o, en muchos casos, irse a Buenos Aires o alguna ciudad de Brasil, de donde a veces no se regresa. "Parecen tonterías pero no lo son. A Buenos Aires tengo mayor frecuencia de colectivos (desde Salto) y no es lo mismo estudiar en una ciudad de un millón y medio de habitantes que en una de 17 millones", dijo.





Sin embargo, sostuvo que las nuevas generaciones de profesionales –tanto los que regresan como los que se formaron en la localidad– entienden las necesidades de los empresarios del día de hoy, pero "precisan ir de la mano del desarrollo de las estructuras publicitarias en el interior".





El cara a cara

Las redes sociales generaron oportunidades antes impensadas para algunos pequeños poblados. Hoy, apuntó Oliva, existen personas a las que el soporte digital les permite trabajar para el exterior.

No obstante, sigue habiendo en el interior algo que compite fuertemente con el mundo digital, que es "el cara a cara".





"No digo que la gente no vaya por las redes sociales, le presta atención. Pero la realidad local compite fuerte con lo digital y es una pelea que va a llevar un tiempo", señaló el presidente del Círculo.





Para el publicista, hay que lograr el mix adecuado para cada entorno: "El compromiso de los vecinos y que te pregunten cómo está tu madre también hace a la realidad comunicacional, es tu referente inmediato".





Granito de arena

Hace tres años que el Círculo añadió al festival publicitario local Desachate una categoría especial para agencias de publicidad del interior. Oliva comentó que desde ese momento se puede observar una transformación profesional y una menor brecha de calidad entre el trabajo del interior y de Montevideo. Por ejemplo, mientras que con anterioridad había comerciales que duraban entre 45 y 50 segundos, hoy los que participan del certamen están en el entorno de los 25 segundos. A su vez, comentó que se comienza a notar una diferencia entre materiales hechos por un medio y aquellos que tienen una agencia detrás, con la estrategia que puede aportar una estructura publicitaria.





"Hay que ayudar a visualizar estas cosas. No es lo mismo un material que hace un medio que aquel pensado específicamente para esa realidad", señaló Oliva, que piensa igualmente que las diferencias tecnológicas entre un "interior en crecimiento" y una "capital sólida" siguen siendo grandes.





"Los recursos van a ser diferentes pero también hay que entender que no siempre me tengo que pasar del presupuesto, porque si no la realidad local hace que sea visto como una cosa distante, diferente a ese entorno", dijo.