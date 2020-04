"En la escuela me llaman coronavirus": el niño llamado Corona al que Tom Hanks le escribió una conmovedora carta

Getty Images Tom Hanks estuvo ingresado en Australia el mes pasado tras dar positivo en covid-19.

El actor estadounidense Tom Hanks escribió una emotiva carta a un niño de 8 años que dice sufrir acoso escolar por llamarse Corona.

Corona De Vries, de Gold Coast, Australia, le había escrito una carta a la estrella de Hollywood y a su mujer, Rita Wilson, quienes contrajeron el nuevo coronavirus a principios de marzo, preguntándoles si estaban bien.

También decía en ella: "Me encanta mi nombre, pero en la escuela me llaman coronavirus".

"Me entristece y me molesta mucho que me llamen esas cosas", escribió el niño.

"Querido amigo Corona"

En respuesta, Hanks también le envío una carta al pequeño, al que llamó "querido amigo Corona"

"Tu carta nos hizo muy felices a mi esposa y a mí. Gracias por ser tan buen amigo. Los amigos les hacen a sus amigos sentirse bien cuando no lo están", escribió el ganador de dos Oscar y cuatro Globos de Oro.

"Tú eres la única persona que he conocido que se llame Corona, como el anillo alrededor del sol, como una corona", agregó.

La carta estaba además escrita en una máquina de la marca L.C. Smith & Corona Typewriters Inc., que Hanks usó durante su tiempo de cuarentena en Australia.

Y Hanks decidió regalársela al niño.

"Pensé que esta máquina de escribir te vendría bien", explicó en la misiva. "Me la había llevado a Gold Coast y ahora está ahí de vuelta, contigo. Pregúntale a alguien mayor cómo funciona. Y úsala para escribirme de nuevo", lo invitó.

https://www.instagram.com/p/B92X8mjh159/?utm_source=ig_embed

Según la familia de Corona, el pequeño había querido contactar a Hanks por conocerlo por shaberle dado voz a Woody en las películas de Toy Story.

Y al final de la carta, Hanks se despidió una frase con la que había referencia al nombre de la popular canción del filme.

"You got a friend in ME!" ("Yo soy tu amigo fiel").

"Un nuevo amigo"

Hanks y Wilson ya están de vuelta en Estados Unidos después de haber pasado cerca de tres semanas recuperándose del covid-19 en Australia, donde se creen se contagiaron con el coronavirus.

La pareja había viajado a Australia para que Wilson brindara una serie de conciertos y porque Hanks comenzaba a rodar ahí una cinta biográfica sobre Elvis Presley, dirigida por Baz Luhrmann.

Y la familia De Vries dijo en el canal australiano Nine News que el niño estaba emocionado por tener "un nuevo amigo en Estados Unidos".

BBC

Visita nuestra cobertura especial

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=B_Gzc2Z7uQY&t=15s

https://www.youtube.com/watch?v=FAfZ-GhFurA