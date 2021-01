¿En qué países latinoamericanos es más caro tener internet?

Un estudio del sitio de comparación de precios Cable.co.uk divulgado el 15 de diciembre revela que Argentina, Colombia y Brasil son los países latinoamericanos con los precios más accesibles al contratar internet de banda ancha fija. Según los datos recabados en noviembre y diciembre de 2020, Panamá, Honduras y Nicaragua son algunos de los mercados de la región donde es más caro contratar un paquete de internet fijo.

Los hogares colombianos, por ejemplo, tienen que desembolsar unos US$ 25 por mes para contar con banda ancha fija al igual que los brasileños.

Al otro lado de la frontera, los panameños pagan más del doble, unos US$ 66 mensuales, por el mismo servicio. En México, el precio promedio se sitúa en US$ 29, mientras que en Perú ronda los US$ 40. Aún así, la cotización más accesible del continente se la lleva Argentina, donde el costo promedio de la banda ancha no supera los US$ 20 mensuales.

En el caso de Uruguay, se ubicó en una franja intermedia en Latinoamérica con una cotización de US$ 38,5 por mes y una reducción de US$ 1,50 respecto al ranking del año anterior. En cuanto a costos, Uruguay ocupa la posición 73 en la clasificación global versus el puesto 84 de la edición anterior. Mirá la infografía completa en este link.

En enero, las conexiones vía fibra óptica, cobre y ADSL de Antel –que abarcan un 1.100.000 hogares– aumentan en promedio un 9,5%.