¿Es posible vender la start up antes de llegar a la quiebra?

En 2017, Chicismo era una start up con un futuro muy prometedor. La aplicación, que ayuda a combinar la ropa y compartir los outfits, estaba presente en más de 100 países, contaba con una comunidad de 2,5 millones de usuarios y acumulaba 3,5 millones de euros en financiación. Dos años más tarde, las perspectivas no eran halagüeñas. Los problemas de liquidez habían puesto a la empresa vasca contra las cuerdas. Sin embargo, su fundador, Gabriel Aldámiz-Echevarría, seguía creyendo en el potencial del proyecto y optó por una alternativa: buscar comprador. De este modo, publicó un anuncio en las redes sociales explicando que Chicismo "había dejado de luchar como empresa independiente" y que se ofrecía a la venta. "Hay muchas maneras de enfocar un proceso como este. Nosotros hemos decidido hacerlo público porque creemos que describirnos públicamente nos ayudará", señalaba en Twitter.

Y es que la quiebra no tiene por qué ser el último recurso para una start up en problemas. Encontrar un comprador que reflote la compañía y se haga cargo de las deudas puede ser una solución si se sabe gestionar a tiempo:

Cuándo es el momento. Joan Riera, fundador de AD y profesor en Esade, indica varias señales de alarma: "Hay empresas que ya no crecen, no cumplen objetivos... lo ideal es intentar reflotarlas y estabilizar el barco, pero si el fundador se da cuenta de que ha llegado tan lejos como podía, debe plantearse la venta". En este sentido, es mejor ser realistas y no dormirse en los laureles. "Por mucho capital que haya levantado, si la start up sigue quemando dinero, es como una bomba de oxígeno que acabará agotándose. Es mejor mover las cosas con calma y tener algo de margen para la negociación", afirma. El experto recomienda iniciar el proceso con un margen de al menos seis meses. De lo contrario, se corre el riesgo de que la empresa entre en caída libre. Entonces será demasiado tarde y las consecuencias pueden ser nefastas, especialmente para aquellos empresarios que hayan aportado garantías personales.

Empresas "vendibles". No todas las compañías pueden encontrar un comprador que les permita esquivar la quiebra. "Algunas tienen valor negativo: destruyen valor en lugar de crearlo", aclara Enrique Quemada, CEO de OnetoOne Corporate Finance. En otros casos, el negocio tiene visos de ser viable, siempre que cambie de manos. "La mayoría de las empresas en dificultades lo único que necesitan es una buena gestión", comenta Óscar Fuente, director de IEBS. "En estos casos el negocio no va mal, pero no sabe crecer y eso le está llevando a generar pérdidas". Aquí el emprendedor tendría dos opciones: encontrar un comprador que sepa gestionar la empresa y aumentar su valor. O bien trocearla y vender todas o alguna de sus partes. Por ejemplo, una base de datos, una cartera de clientes, un software, una patente o el fondo de comercio.

Cuánto pedir. A la hora de establecer una horquilla de valor razonable, hay varios criterios a tener en cuenta (ver información adjunta), aunque el precio final estará condicionado por la urgencia por vender y las sinergias que pueda aportar al comprador. Por tanto, Riera aconseja diseñar propuestas de valor a la medida de los posibles interesados.

No obstante, si la empresa no tiene activos es posible que el emprendedor tenga que vender por un precio simbólico, incluso por un euro, para quitarse la losa y liberarse de la responsabilidad como administrador.

A quién vender. Se puede llamar a la puerta de fondos de capital riesgo y search funds que tengan la capacidad de reflotar la compañía optimizando su gestión. Otra opción es recurrir a competidores o agentes que formen parte de la cadena de valor y que puedan estar interesados en el todo o en las partes. "Yo siempre recomiendo ponerse en manos de un bróker", aconseja Fuente.

Fuente: Expansión - RIPE