"Es responsabilidad del Estado y lo asumo como una falla", dice el presidente tras muerte en la calle

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este jueves que la muerte de un hombre de 31 años que pidió ingresar a un refugio y no fue atendido "es indirectamente o directamente, responsabilidad del gobierno y del Estado".

"Lo asumo como una falla, con consecuencias que no tienen vuelta atrás", dijo el mandatario en conferencia de prensa. "(Sobre) las omisiones o errores del gobierno, obviamente que cuando tengamos todos los resultados y cuáles fueron las acciones que debieron tomarse y no se tomaron, vamos a actuar en consecuencia", agregó.

Lacalle dijo que lo primero que le "surge" es el "sentimiento" de querer "hacerse cargo", tal cual ha insistido desde la campaña, y afirmó que "no hay excusas" ante el fallecimiento ocurrido el miércoles de madrugada.

El presidente dijo que en las últimas horas mantuvo conversaciones con el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, quien "tiene el mismo pesar" porque "tiene una vocación muy humanista" "estas cosas le duelen".

También señaló que se ve "tentado" a introducirse "en el debate de la utilización de la pobreza y la muerte con fines políticos". "No lo hice del otro lado del mostrador, no lo voy a hacer desde el gobierno. Que cada uno sepa cuánto aprecia la vida o el faltante de la misma", afirmó.

El mandatario señaló que en estos meses ya se había producido un cambio en la "forma de entender" la problemática de indigencia, en contraposición a visiones que señalaban que vivir en la calle era un "derecho". "Nosotros quizás con una vocación más de sensibilidad social, (entendíamos) que en realidad era el determinante final de una vida que había sufrido determinadas situaciones que lo llevaban a vivir en la calle", afirmó.

"No quiero, porque estamos hablando de una persona que no está entre nosotros, ir para atrás. Podría y creo que me sobran argumentos. De aquí para adelante, lo que no se hizo nosotros lo vamos a hacer", añadió.