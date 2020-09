"Exiliados conchetos": Rial encendido contra famosos que llegan a Uruguay

Susana Giménez, Nicolás Repetto, Óscar González Oro y ahora también Juana Viale son algunas de las figuras mediáticas argentinas que en los últimos meses han optado por refugiarse en Uruguay ante el avance de la pandemia de coronavirus. Los tres primeros se han radicado en Punta del Este y en el caso del conductor radial González Oro, ha incluso comenzado a trabajar desde allí.

Contra ellos dedicó el conductor Jorge Rial una editorial en su programa Intrusos, acusándolos de "exiliados conchetos", y criticando su decisión de escapar fuera de su país en una situación complicada. Si bien aclaró que estaban en su derecho, comentó su molestia con el discurso que emiten. "No me sirve ese discurso de ´me voy perseguido´ porque es echarle kerosene a un momento complicado. Porque hay gente que cree de verdad que se van exiliados. Susana se va porque tiene ganas y porque puede. Se va en avión privado", dijo sobre la diva, que en mayo tramitó la residencia uruguaya, y que tras un viaje a Buenos Aires para una operación en su codo volverá a Maldonado.

Con esa frase también criticó a González Oro, que se instaló aquí en agosto y dijo "recuperé mi libertad". El conductor explicó que además de su gusto por Uruguay, también había razones de logística personal que lo llevaban a tomar esa decisión. "Me harté de estar encerrado en mi departamento, sin poder salir, sin poder ir a visitar a un amigo, sin poder llevar a alguien a comer a casa... Además, extraño mucho a mis hijos, Agustín y Pablo, que uno vive en Madrid y el otro en Londres. Estando en Buenos Aires no podía viajar a verlos", dijo y aseguró que desde Montevideo podrá "viajar una semana a Europa a visitarlos" ya que hace un año que no los ve, dijo en ese momento.

Rial continuó comparando la situación de estas figuras con el caso de los exiliados venezolanos. "Venezuela es un régimen opresor, se convirtió en un régimen opresor. No una dictadura porque fue elegido democráticamente, y se ha convertido en eso. Y no se van en avión privado. Se van cargando a los hijos por la frontera, con el bagayo. Esos son exiliados de verdad, no estos exiliados conchetos que tenemos. ¿Qué libertad recuperaste? ¿La de ir a tomar un café? No la tenemos, es cierto, y la estamos recuperando de a poco, con peligro".

Para el conductor de Intrusos, la mudanza de estas figuras es "un exilio dorado". También criticó la foto que se sacó Juana Viale junto a su hermano Ignacio y el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, cuando la conductora y actriz fue a la embajada a iniciar los trámites de residencia para residir de lunes a viernes en Montevideo y desplazarse los fines de semana a Buenos Aires, donde ahora conduce Almorzando con Mirtha Legrand, el programa de su abuela, como reemplazo mientras dura la pandemia.

"Vayan y toquen el timbre de la embajada a ver si los reciben así. Critican al país y al otro día van y piden irse. Es el doble discurso. Basta de estos garcas que se quejan y se van en avión privado", concluyó Rial.