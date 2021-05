"Investigación desordenada" y "planteos poco prolijos": las críticas de jueza a fiscal de Operación Océano

"La investigación ha sido como mínima desordenada", escribió la jueza Beatriz Larrieu en la sentencia que notificó este martes, y por la que otorgó una prórroga de seis meses a la fiscal Darviña Viera en la indagatoria de Operación Océano, la histórica causa por la cual hay 32 adultos imputados por retribución o promesa de retribución a menores de edad a cambio de sexo, entre otros delitos sexuales cometidos contra al menos 20 víctimas.

Pero esa no es la única crítica que Larrieu señaló en relación a la indagatoria llevada adelante por Viera desde hace un año: la jueza cuestionó específicamente la poca claridad de las exposiciones y argumentaciones llevadas adelante por la fiscal en algunas de las audiencias. "En distintas oportunidades la fiscalía ha realizado sus planteos en forma poco prolija y sin lograr concretar datos que le eran requeridos", expresó Larrieu en el dictamen, justo antes de cuestionar las razones esgrimidas por Viera para solicitar un año más de tiempo antes de presentar la acusación fiscal –el doble de lo que terminó concediendo la magistrada.

En ese sentido, criticó en forma directa que se mencionara la incidencia de la pandemia por el coronavirus como un motivo de complicación en el avance de la indagatoria: "No es de recibo invocar la situación de emergencia sanitaria por covid-19 como fundamento de la demora en la investigación, asistiendo razón a los defensores al respecto", opinó la jueza.

Agregó que, salvo algunas semanas de mayo de 2020 y otras de abril de 2021, en que rigió la feria judicial sanitaria, "la actividad judicial se desarrolló en forma normal (...) y la fiscalía pudo desarrollar su investigación sin impedimentos".

Tampoco aceptó Larrieu que entre los "fundamentos de la solicitud de prórroga" Viera expresara "en forma genérica" cuáles son las evidencias que aún falta recolectar y "sin explicar en forma concreta cuáles han sido las diligencias ya realizadas respecto de cada imputado y cuáles los impedimentos para cumplir las que aún están pendientes".

La jueza también hizo lugar a uno de los tantos cuestionamientos de los abogados defensores: el "absurdo" de argumentar que se "carece de actas de nacimiento de alguna de las víctimas, lo que resulta un insulto a la inteligencia de los intervinientes", y lo atribuyeron a la entera responsabilidad de Viera el hecho de que faltaran trámites de distintas evidencias, como redactaron en uno de los escritos los penalistas Andrés Añasco Viera y Jorge Pereira Schurmann.

Dijo Larrieu sobre todo eso: "Es inadmisible que se invoque como justificación la demora en la obtención de testimonios de partida de nacimiento de las víctimas o la no realización de pericias psicológicas o psiquiátricas de los imputados". Y en otro parte del fallo también señala que "no puede fundarse la demora (de la investigación) en la falta de peritajes a los imputados", quienes se negaron a contribuir de esa forma "en su legítimo ejercicio del derecho a no autoincriminarse". "Es decir, la fiscalía no puede constreñir a los imputados a someterse a peritaje y en consecuencia no puede ser este punto justificación para continuar en etapa de investigación, tal como afirman las defensas".

De todas formas, Larrieu sí valoró que "la causa es compleja, no solo por el elevado número de imputados y víctimas sino fundamentalmente por la naturaleza de los delitos investigados y las características de las víctimas".

Fue por eso que aceptó extender la indagatoria por medio año más; no obstante, Larrieu recordó a la fiscal que si bien "la estrategia de la investigación es definida por la fiscalía, (...) tampoco puede perjudicar a los imputados prolongando excesivamente su sometimiento a proceso sin que se ejerza en forma efectiva la acción penal mediante la formulación de acusación en su contra".

Lo que resta